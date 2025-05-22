Engelli vatandaşa zabıta dayağı!
Olay, Amasya'da meydana geldi. Zabıta ekibi, tartıştığı engelli vatandaşa orantısız güç kullandı. Boğazı sıkılıp merdivenlerden atılan adam, dehşeti yaşarken o vicdansızlar hakkında inceleme başlatıldı.
Giriş: 22.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:20
Olay, Amasya'da meydana geldi.
Zabıta ekibi, tartıştığı engelli vatandaşa orantısız güç kullandı.
Boğazı sıkılıp merdivenlerden atılan adam, dehşeti yaşarken o vicdansızlar hakkında inceleme başlatıldı.
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