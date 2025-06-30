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        Haberler Bilgi Yaşam Engelli Maaşı Şartları Nelerdir? Engelli Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

        Engelli Maaşı Şartları Nelerdir? Engelli Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

        Engelli maaşı, sosyal devlet ilkesi kapsamında engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek, temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devlet tarafından verilen düzenli bir sosyal yardımdır. Bu maaş, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve maddi durumu yetersiz olan engelli bireylere yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu haber metninde, engelli maaşından kimlerin faydalanabileceği, başvuru süreci ve şartları detaylı şekilde açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:03
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        Engelli Maaşı Şartları Nelerdir?
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        Engelli Maaşı Nedir?

        Engelli maaşı, 2022 sayılı Kanun kapsamında, belirli bir engel oranına sahip ve ihtiyaç sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aylık olarak ödenen sosyal yardım türüdür. Engelli bireylerin temel giderlerini karşılayabilmeleri için verilen bu maaş, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan bireyleri hedef alır.

        Engelli Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

        Engel Oranı Başvuru yapan bireyin tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda en az %40 ve üzeri engel oranına sahip olması gerekir.

        %40 ile %69 arası engeli olanlar “engelli birey”

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        %70 ve üzeri engeli olanlar ise “ağır engelli birey” olarak değerlendirilir.

        Sosyal Güvencenin Bulunmaması Engelli maaşı alabilmek için başvuru sahibinin SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaması ve bu kurumlardan maaş almıyor olması gerekir.

        Gelir Kriteri Haneye giren kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekir. 2025 yılı için bu sınır yaklaşık 5.000 TL civarındadır. Gelir durumu, başvuru sırasında belgelenir.

        Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak Engelli maaşı yalnızca T.C. vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden mavi kartlı kişiler tarafından alınabilir.

        18 Yaşından Küçükler İçin Vasi Başvurusu 18 yaş altı engelliler için engelli maaşı, velisi veya yasal vasisi tarafından başvurularak alınabilir.

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        Engelli Maaşı İçin Gerekli Belgeler

        Engelli Sağlık Kurulu Raporu

        Kimlik fotokopisi

        Gelir beyan belgeleri (maaş bordrosu, tapu, araç ruhsatı vb.)

        İkametgâh belgesi

        Vukuatlı nüfus kayıt örneği

        Başvuru formu

        18 yaş altı bireyler için veli/vasi kararı ve belgeleri

        Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Başvuru Başvurular, kişinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yapılır.

        E-Devlet Üzerinden Başvuru Başvurular turkiye.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Engelli Aylığı Başvurusu” hizmeti seçilerek işlem tamamlanır.

        Değerlendirme Süreci Belgeler incelenir, gelir durumu değerlendirilir, gerektiğinde ev ziyareti yapılır. Uygun görülen başvurular kabul edilerek ödeme süreci başlatılır.

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        Engelli Maaşı Miktarı Ne Kadardır?

        Engelli maaşı miktarı, engel oranına göre değişir ve üç ayda bir veya aylık olarak ödenir. 2025 yılı itibarıyla ortalama tutarlar şu şekildedir:

        %40 – %69 engelli bireyler için: aylık yaklaşık 2.100 TL

        %70 ve üzeri ağır engelli bireyler için: aylık yaklaşık 3.150 TL

        Ödemeler PTT şubeleri veya başvuru sahibinin banka hesabı üzerinden yapılır.

        Engelli Maaşı Kimlere Verilmez?

        Sosyal güvencesi olanlara

        Emekli maaşı ya da dul/yetim aylığı alanlara

        Askerde olanlara veya yurtdışında sürekli ikamet edenlere

        Hane gelir kriterini karşılamayanlara

        Engelli oranı %40’ın altında olanlara

        Engelli Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Sağlık raporunun geçerlilik süresi dolduğunda yenilenmelidir.

        Gelir veya ikamet durumunda değişiklik olması durumunda ilgili kuruma bilgi verilmelidir.

        Usulsüz şekilde maaş alındığı tespit edilirse, ödenen miktar faiziyle birlikte geri alınabilir.

        Engelli maaşı, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıran ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan önemli bir sosyal yardım türüdür. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin belirlenen engel oranını taşıması, gelir kriterine uygun olması ve sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi ve bilgilerin doğru beyan edilmesi, maaşın kesintisiz alınması açısından büyük önem taşır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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