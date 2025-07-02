Engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığına yüzde kaç zam gelecek?
Emekli ve memurlar tarafından meraklanan beklenen haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmuz Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak. Memur maaşı ile birlikte birçok kalem yeniden belirlenecek. Bunların başında engelli maaşı yer alıyor. Peki, "Engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığına yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2025 Temmuz yeni engelli maaşı...
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Memur maaşında zam oranı belli oluyor. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı yeniden belirlenecek. Memur maaşına bağlı olarak engelli maaşına da zam gelecek. Peki, "Engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığına yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
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ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Engelli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda, memur maaşına göre yeniden belirlenecek. Yeni engelli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında belli olacak.
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ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Engelli maaşında, yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor.
Ödemeden yaralanmak için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı aranıyor.
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Engelli Maaşı Kimlere Verilmez?
Sosyal güvencesi olanlara
Emekli maaşı ya da dul/yetim aylığı alanlara
Askerde olanlara veya yurtdışında sürekli ikamet edenlere
Hane gelir kriterini karşılamayanlara
Engelli oranı %40’ın altında olanlara
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Engelli Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sağlık raporunun geçerlilik süresi dolduğunda yenilenmelidir.
Gelir veya ikamet durumunda değişiklik olması durumunda ilgili kuruma bilgi verilmelidir.
Usulsüz şekilde maaş alındığı tespit edilirse, ödenen miktar faiziyle birlikte geri alınabilir.
Engelli maaşı, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıran ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan önemli bir sosyal yardım türüdür. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin belirlenen engel oranını taşıması, gelir kriterine uygun olması ve sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi ve bilgilerin doğru beyan edilmesi, maaşın kesintisiz alınması açısından büyük önem taşır.