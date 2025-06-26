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        Haberler Gündem Güncel Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı

        Gaziosmanpaşa'da özel gereksinimli çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 19:32 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:32
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        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, bir çocuğun darbedildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayın 24 Haziran'da Karayolları Mahallesi'nde gerçekleştiğini tespit etti.

        Yapılan incelemede, özel gereksinim raporu bulunan E.S.K'nin (13) Yenimahalle metro durağı civarında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarpması sonrası, kadının yanındaki kişi tarafından darbedildiği belirlendi.

        Olayı gerçekleştiren şüpheli S.K. (24) dün, Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi'nde yakalandı.

        Öte yandan yaralı çocuğun olayın ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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