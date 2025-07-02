Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2025 Haziran enflasyon oranı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?
Haziran enflasyon oranı beklentisi anket sonuçlarına göre belli oldu. Yeni oranla birlikte Temmuz zammı üzerinde etkili olacak rakamlar şekil alacak. TÜİK, TEFE-TÜFE rakamlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Haziran ayı enflasyon verileri ile memur ve emekli maaş zamlarında geçerli olacak enflasyon farkı da netleşecek. Buna göre; Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2025 Haziran enflasyon oranı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?
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Enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. (Türkiye İstatistik Kurumu) TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE verisi birçok kalemde etkili olacak temmuz zammını belirleyecek. Emekli ve memur zammını belirleyecek olan rakamlar için nefesler tutuldu. Veri öncesinde enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, Haziran 2025 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, 3 Temmuz'da saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı belirlenecek ve SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin temmuz zammı netlik kazanacak.
MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.
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AA FİNANS HAZİRAN BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.
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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun
beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.
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