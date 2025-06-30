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        Haberler Gündem 3. Sayfa Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı

        Adana'da 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes Çava'nın tekerlekli sandalyesi çalındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:15
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        Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 15 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı.

        Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, günlerdir sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı. Konuşamayan Enes, yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

        Anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor" diye konuştu.

        Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ

        Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi, merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Enes Çava'nın tekerlekli sandalyesinin çalındığına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından çalışma başlattı. Çalışma kapsamında temin edilen akülü tekerlekli sandalye, partililer tarafından Çava'ya ulaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme, şu ifadeleri kullandı: "Çalınan sadece sandalye değil bir çocuğun hayata tutunuşu, annenin çaresizliğe direnişiydi. AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak, bu sesi duyduk ve sessiz kalmadık. Sosyal adalet ve insan onurunu merkeze alarak çalışıyoruz. Enes'e ulaşan bu destek, vicdanın ve dayanışmanın sessiz ama güçlü bir sesidir."

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