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        Haberler Bilgi Yaşam Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü İş İmkanları

        Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü İş İmkanları

        Sanayileşme, ortaya çıktığı günden bu yana hız kesmeden büyümeyi ve tüm dünyaya hızla yayılmayı sürdürdü. Sanayinin olduğu yerde vazgeçilmez alanlardan biri de endüstriyel kalıpçılık… Üretim sektörü içinde yer alan tüm ürünlerin parçalarının şekillendirildiği bu alanda öğrenci yetiştirilen eğitim programına endüstriyel kalıpçılık bölümü deniliyor. Mesleki eğitim veren okullarda yer alan bu bölümle ilgili pek çok detay merak uyandırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:35
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        Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Nedir?
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        Endüstriyel Kalıpçılık bölümü eğitim süresi kaç yıl, Endüstriyel Kalıpçılık bölümü dersleri neler, Endüstriyel Kalıpçılık mezunları ne iş yapar ve Endüstriyel Kalıpçılık mezunları nerede çalışır gibi soruların yanıtlarını sizler için açıkladık.

        Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Nedir?

        Endüstriyel Kalıpçılık bölümü nedir sorusuna cevap vermekle başlayalım… Endüstriyel kalıpçılık bölümü, sanayi toplumlarının üretim sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bölümde amaçlanan, üretim sektöründe kullanılan çeşitli parçaların şekillendirilmesi için kullanılacak olan kalıpların tasarımını ve üretimini yapabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Özellikle hammaddeleri metal ve plastik olan malzemelerin kalıplama süreçlerini yürütebilecek uzmanlara hem teorik hem de pratik eğitim verilir. Ciddi bir teknik bilgi gerektiren kalıpçılık bölümünde uzmanlaşmak isteyenler, Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü eğitim süresi kaç yıl ve Endüstriyel Kalıpçılık bölümü dersleri neler sorularına yanıt arıyorlar.

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        Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Bu bölümden mezun olan kişilerin sanayi sektöründe sıklıkla aranan elemanlardan olduklarını söylemeliyiz. Peki Endüstriyel Kalıpçılık bölümü eğitimi süresi kaç yıl? Bu bölüm genel olarak meslek yüksekokullarında yer alan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Ancak daha da geriye gidersek bazı teknik liselerde de endüstriyel kalıpçılık bölümü bulunmakta. Lisede bu bölümde eğitim görün ya da görmeyin ön lisans programı olarak endüstriyel kalıpçılık eğitimi alanlar eğer dilerlerse DGS ile mühendislik lisans programlarına geçiş yaparak eğitim sürelerini uzatabilirler. İki yıllık eğitim süresince öğrenciler, hem teorik hem de pratik eğitim alarak atölye çalışmaları sayesinde sektöre hazır hale gelebilirler. Eğitim programında, teorik ve pratik içerikler bulunan endüstriyel kalıpçılık bölümü derslerine birkaç örnek verecek olursak;

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        • - Teknik Resim ve Autocad
        • - Bilgisayar Destekli Tasarım kısaca; CAD
        • - CNC Tezgahları
        • - Malzeme Bilgisi
        • - Kalıp Tasarımı ve Üretimi
        • - Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
        • - Talaşlı İmalat Teknikleri
        • - İş Güvenliği ve Kalite Kontrol şeklimde sıralama yapabiliriz.

        Endüstriyel Kalıpçılık Mezunları Ne İş Yapar?

        Eğitimini tamamlamış olan Endüstriyel Kalıpçılık mezunları ne iş yapar diyecek olursak, üretim sürecinin temel yapı taşı olan kalıpların tasarımı, üretimi, montajı, bakımı ve onarımını gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün... Endüstriyel Kalıpçılık mezunları ne iş yapar sorusunun yanıtını detaylı olarak merak edenler için örnek verebileceğimiz bazı görevler şu şekilde;

        • - Sac metal kalıplarını
        • - Plastik enjeksiyon kalıplarını
        • - Döküm kalıplarını
        • - Pres kalıplarını tasarlayıp üretme becerisine sahiptir

        Endüstriyel Kalıpçılık Mezunları Nerede Çalışır?

        Endüstriyel Kalıpçılık bölümü iş olanakları, geniş bir yelpazeye sahip… Endüstriyel Kalıpçılık mezunları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir. Özellikle seri üretim yapan firmalarda tercih edilen Endüstriyel Kalıpçılık Mezunları Nerede Çalışır sorusuna detaylı cevap vermeden önce ülkemizde sanayi ve üretimin yaygın olduğu bölgelerde iş olanaklarının fazla olduğunu ekleyelim. Mezunların çalışabileceği yerler ise;

        • - Kalıp üretim atölyelerinde
        • - Otomotiv ve yedek parça üretim firmalarında
        • - Savunma sanayi kuruluşlarında
        • - Plastik enjeksiyon ve sac şekillendirme fabrikalarında
        • - CNC üretim tesislerinde çalışabilirler
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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