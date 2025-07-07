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        Haberler Dünya Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi

        Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:33
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        Endonezya'da yanardağ patlaması
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        Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi açıklamasına göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki yanardağda ilki 18 Haziran'da yaşanan patlamalar sürüyor.

        Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle 01.05'te meydana gelen son patlama sonrası, 18 kilometre yükseğe kül püskürdü.

        Patlama sırasında oluşan kavurucu sıcaklıktaki gaz bulutları yanardağ yamaçlarından aşağıya doğru yöneldi. Küller büyük ölçüde yanardağ etrafındaki köylere yayıldı.

        Volkanik olayda can kaybı bildirilmedi.

        Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.

        1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.

        "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

        Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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