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        Haberler Dünya Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kişinin cansız bedeni bulundu

        Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kişinin cansız bedeni bulundu

        Endonezya'daki Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından 11 yürüyüşçünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 12 yürüyüşçüyü arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:06
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          Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlamasıyla en az 11 yürüyüşçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

        • 2

          Yanardağ çevresinde arama kurtarma çalışmalarında hayatta kalan 3 kişinin bulunduğu belirtildi.

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          Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam etmesiyle arama kurtarma çalışmalarının tehlikeli olduğu söyleyen yetkililer, çalışmaları askıya aldı. Diğer yandan yetkililer, 12 ila 22 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        • 4

          Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden dün yapılan açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise kuzeye ilerlediği bildirilmişti.

        • 5

          Yetkililerin, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edildi.

        • 6

          "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

        • 7

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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