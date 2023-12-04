Endonezya'da yanardağ patladı, 11 kişinin cansız bedeni bulundu
Endonezya'daki Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından 11 yürüyüşçünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 12 yürüyüşçüyü arama çalışmaları sürüyor
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Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlamasıyla en az 11 yürüyüşçünün hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yanardağ çevresinde arama kurtarma çalışmalarında hayatta kalan 3 kişinin bulunduğu belirtildi.
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Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam etmesiyle arama kurtarma çalışmalarının tehlikeli olduğu söyleyen yetkililer, çalışmaları askıya aldı. Diğer yandan yetkililer, 12 ila 22 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden dün yapılan açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise kuzeye ilerlediği bildirilmişti.
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Yetkililerin, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edildi.
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"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.