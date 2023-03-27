Endişe yaratan açıklama: Karla kaplı gün sayısı 2,5 güne düştü!

"YAĞIŞLARIN TÜRÜ DE ÖNEMLİ"
Prof. Dr. Tecer, yağışların türünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Kar özellikle yer altı sularının beslenmesi, barajların dolması ve akarsuların yıl boyunca düzgün akabilmesi akarsu rejimlerinin dengede kalması sağlayan en önemli meteorolojik faktördür. Ayrıca tarımsal faaliyetler için de karın yağması ve karlı günlerin sayısının artması istenir. Ülkemizde kar yağışı karasallıklara, denize yakınlıkla, uzaklıklara denizden yüksekliklere bağlı olarak değişiyor. Halk dilinde de 'karlı dağlar' dediğimiz bir tabir var. Dolayısıyla buradan şunu çok net anlayabiliyoruz; kar yüksek kesimlere yağıyor. Alçak kesimlere daha az yağıyor, tabii endüstrinin iklim değişikliği üzerindeki etkileri nedeniyle kar yağışında bir azalma var. Evet, bu önemli bir etkidir onu söyleyebiliriz" diye konuştu.