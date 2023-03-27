Endişe yaratan açıklama: Karla kaplı gün sayısı 2,5 güne düştü!

"İklim değişikliğinin sebeplerinden insan kaynaklı faaliyetlerin artması, atmosfere karbondioksit metan gibi sera gazlarının yüksek miktarda salınması, hava kirleticilerin atmosferde bol miktarda bulunması bir de bu bölgede kentleşmenin yoğun olduğu bazı büyük kentlerde sadece ısı adacıkları meydana geliyor. Yani tarımsal araziler ve diğer doğal yapıların üzerine kentlerle beton örtülerle, sanayi tesislerle kapladığımız zaman orada ısıyı hapsediyor bu yapılar. Bu da bölgesel olarak orasının daha fazla ısınmasına sebebiyet veriyor. Buna ısı adacıkları diyoruz ki bunlar da sıcaklıkları artıran etkenlerdir. Sıcaklıkların artması, yağışların azalması doğal olarak kar yağışlı günlerin sayısında da bir azalma hatta karla kaplı günlerin sayısında bir azalma meydana getiriyor."