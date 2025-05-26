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        Haberler Müzik ENBE Orkestrası ile 5'inci yıldız

        ENBE Orkestrası ile 5'inci yıldız

        Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunda ve 5'inci yıldız kutlamalarında sahne alan ENBE Orkestrası, Behzat Gerçeker yönetiminde binlerce taraftara unutulmaz bir müzikal şölen yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:45
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        ENBE Orkestrası ile 5'inci yıldız
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        ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker yönetiminde Galatasaray’ın 25'inci şampiyonluğunda ve 5'inci yıldızı aldığı gecede Yenikapı’da inanılmaz bir kalabalığa muhteşem bir konser verdi.

        Galatasaray ve taraftarıyla bütünleşen parçaları seslendirdi ve taraftarla bir bütün olarak müzikal bir şölen yaşattı.

        Bir çok ünlü şarkıcının sahne aldığı gecede ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker yönetimin de Galatasaray başkanı Dursun Özbek’in konuşmasından sonra sahne alarak seyircilerden müthiş destek ve alkış alarak harika bir performans gösterdi.

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        #Enbe Orkestrası
        #galatasaray

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