Enam Suresi okunuşu ve anlamı: Enam Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Enam Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1.El hamdu lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulumati ven nur(nura), summellezine keferu bi rabbihim ya’dilun(ya’dilune).

2.Huvellezi halakakum min tinin summe kada ecela(ecelen), ve ecelun musemmen indehu summe entum temterun(temterune).

3.Ve huvallahu fis semavati ve fil ard(ardı), ya’lemu sırrakum ve cehrekum ve ya’lemu ma teksibun(teksibune).

4.Ve ma te’tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu’rıdin(mu’rıdine).

5.Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehum, fe sevfe ye’tihim enbau ma kanu bihi yestehziun(yestehziune).

6.E lem yerev kem ehlekna min kablihim min karnin mekkennahum fil ardı ma lem numekkin lekum ve erselnas semae aleyhim midraren ve cealnal enhara tecri min tahtihim fe ehleknahum bi zunubihim ve enşe’na min ba’dihim karnen aharin(aharine).

7.Ve lev nezzelna aleyke kitaben fi kırtasin fe le mesuhu bi eydihim le kalellezine keferu in haza illa sihrun mubin(mubinun).

8.Ve kalu lev la unzile aleyhi melek(melekun), ve lev enzelna meleken, le kudıyel emru summe la yunzarun(yunzarune).

9.Ve lev cealnahu meleken le cealnahu raculen ve le lebesna aleyhim ma yelbisun(yelbisune).

10.Ve lekadistuhzie bi rusulin min kablike fe haka billezine sehıru minhum ma kanu bihi yestehziun(yestehziune).

11.Kul siru fil ardı summenzuru keyfe kane akıbetul mukezzibin(mukezzibine).

12.Kul li men ma fis semavati vel ard(ardı), kul lillah(lillahi), ketebe ala nefsihir rahmete, le yecmeannekum ila yevmil kıyameti la raybe fihi, ellezine hasiru enfusehum fe hum la yu’minun(yu’minune).

13.Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar(nehari), ve huves semiul alim(alimu).

14.Kul e gayrallahi ettehızu veliyyen fatırıs semavati vel ardı ve huve yut’ımu ve la yut’am(yut’amu), kul inni umirtu en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel muşrikin(muşrikine).

15.Kul inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim(azimin).

16.Men yusraf anhu yevme izin fe kad rahimehu, ve zalikel fevzul mubin(mubinu).

17.Ve in yemseskallahu bi durrin fe la kaşife lehu illa huve, ve in yemseske bi hayrın fe huve ala kulli şey’in kadir(kadirun).

18.Ve huvel kahiru fevka ıbadihi, ve huvel hakimul habir(habiru).

19.Kul eyyu şey’in ekberu şehadeten, kulillahu şehidun, beyni ve beynekum ve uhiye ileyye hazal kur’anu li unzirakum bihi ve men belag(belaga), e innekum le teşhedune enne meallahi aliheten uhra, kul la eşhed(eşhedu), kul innema huve ilahun vahidun ve inneni beriun mimma tuşrikun(tuşrikune).

20.Ellezine ateynahumul kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehum ellezine hasiru enfusehum fe hum la yu’minun(yu’minune).

21.Ve men azlemu mimmeniftera alallahi keziben ev kezzebe bi ayatihi, innehu la yuflihuz zalimun(zalimune).

22.Ve yevme nahşuruhum cemian summe nekulu lillezine eşraku eyne şurakaukumullezine kuntum tez’umun(tez’umune).

23.Summe lem tekun fitnetuhum illa en kalu vallahi rabbina ma kunna muşrikin(muşrikine).

24.Unzur keyfe kezebu ala enfusihim ve dalle anhum, ma kanu yefterun(yefterune).

25.Ve minhum men yestemiu ileyke, ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fi azanihim vakra(vakran), ve in yerev kulle ayetin la yu’minu biha, hatta iza cauke yucadiluneke yekulullezine keferu in haza illa esatirul evvelin(evveline).

26.Ve hum yenhevne anhu ve yen’evne anhu, ve in yuhlikune illa enfusehum ve ma yeş’urun(yeş’urune).

27.Ve lev tera iz vukıfu alan nari fe kalu ya leytena nureddu ve la nukezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mu’minin(mu’minine).

28.Bel beda lehum ma kanu yuhfune min kabl(kablu),ve lev ruddu le adu li ma nuhu anhu ve innehum le kazibun(kazibune).

29.Ve kalu in hiye illa hayatunad dunya ve ma nahnu bi meb’usin(meb’usine).

30.Ve lev tera iz vukıfu ala rabbihim, kale e leyse haza bil hakk(hakkı), kalu bela ve rabbina, kale fe zukul azabe bima kuntum tekfurun(tekfurune).

31.Kad hasirallezine kezzebu bi likaillah(likaillahi) hatta iza caethumus saatu bagteten kalu ya hasratena ala ma farratna fiha ve hum yahmilune evzarahum ala zuhurihim, e la sae ma yezirun(yezirune).

32.Ve mal hayatud dunya illa leibun ve lehvun, ve led darul ahiratu hayrun lillezine yettekun(yettekune), e fe la ta’kılun(ta’kılune).

33.Kad na’lemu, innehu le yahzunukellezi yekulune fe innehum la yukezzibuneke ve lakinnez zalimine bi ayatillahi yechadun(yechadune).

34.Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fe saberu ala ma kuzzibu ve uzu hatta etahum nasruna, ve la mubeddile li kelimatillah(kelimatillahi), ve lekad caeke min nebeil murselin(murseline).

35.Ve in kane kebure aleyke i’raduhum fe inisteta’te en tebtegıye nefekan fil ardı ev sullemen fis semai fe te’tiyehum bi ayetin, ve lev şaallahu le cemeahum alal huda fe la tekunenne minel cahilin(cahiline).

36.İnnema yestecibullezine yesmeun(yesmeune), vel mevta yeb’asuhumullahu summe ileyhi yurceun(yurceune).

37.Ve kalu lev la nuzzile aleyhi ayetun min rabbihi, kul innallahe kadirun ala en yunezzile ayeten ve lakinne ekserehum la ya’lemun(ya’lemune).

38.Ve ma min dabbetin fil ardı ve la tairin yatiru bi cenahayhi illa umemun emsalukum, ma farratna fil kitabi min şey’in summe ila rabbihim yuhşerun(yuhşerune).

39.Vellezine kezzebu bi ayatina summun ve bukmun fiz zulumat(zulumati), men yeşaillahu yudlilhu, ve men yeşe’ yec’alhu ala sıratın mustakim(mustakimin).

40.Kul e raeytekum in etakum azabullahi ev etetkumus saatu e gayrallahi ted’un(ted’une), in kuntum sadıkin(sadıkine).

41.Bel iyyahu ted’une fe yekşifu ma ted’une ileyhi in şae ve tensevne ma tuşrikun(tuşrikune).

42.Ve lekad erselna ila umemin min kablike fe ehaznahum bil be’sai ved darrai leallehum yetedarraun(yetedarraune).

43.Fe lev la iz caehum be’suna tedarrau ve lakin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya’melun(ya’melune).

44.Fe lemma nesu ma zukkiru bihi fetahna aleyhim ebvabe kulli şey’in, hatta iza ferihu bima utu, ehaznahum bagteten fe izahum mublisun(mublisune).

45.Fe kutia dabirul kavmillezine zalemu, vel hamdu lillahi rabbil alemin(alemine).

46.Kul e raeytum in ehazallahu sem’akum ve ebsarakum ve hateme ala kulubikum men ilahun gayrullahi ye’tikum bihi, unzur keyfe nusarriful ayati summe hum yasdifun (yasdifune).

47.Kul e raeytekum in etakum azabullahi bagteten ev cehreten hel yuhleku illal kavmuz zalimun(zalimune).

48.Ve ma nursilul murseline illa mubeşşirine ve munzirin(munzirine), fe men amene ve asleha fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun(yahzenune).

49.Vellezine kezzebu bi ayatina yemessuhumul azabu bima kanu yefsukun(yefsukune).

50.Kul la ekulu lekum indi hazainullahi ve la a’lemul gaybe ve la ekulu lekum inni melek(melekun), in ettebiu illa ma yuha ileyy(ileyye), kul hel yestevil a’ma vel basir(basiru), e fe la tetefekkerun(tetefekkerune).

51.Ve enzir bihillezine yehafune en yuhşeru ila rabbihim leyse lehum min dunihi veliyyun ve la şefiun leallehum yettekun(yettekune).

52.Ve la tatrudillezine yed’une rabbehum bil gadati vel aşiyyi yuridune vechehu, ma aleyke min hısabihim min şey’in ve ma min hısabike aleyhim min şey’in fe tatrudehum fe tekune minez zalimin(zalimine).

53.Ve kezalike fetenna ba’dahum bi ba’din li yekulu e haulai mennallahu aleyhim min beynina, e leysallahu bi a’leme biş şakirin(şakirine).

54.Ve iza caekellezine yu’minune bi ayatina fe kul selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsihir rahmete ennehu men amile minkum suen bi cehaletin summe tabe min ba’dihi ve asleha fe ennehu gafurun rahim(rahimun).

55.Ve kezalike nufassılul ayati ve li testebine sebilul mucrimin(mucrimine).

56.Kul inni nuhitu en a’budellezine ted’une min dunillah(dunillahi), kul la ettebiu ehvaekum kad dalaltu izen ve ma ene minel muhtedin(muhtedine).

57.Kul inni ala beyyinetin min rabbi, ve kezzebtum bihi, ma indi ma testa’cilune bihi, inil hukmu illa lillah(lillahi), yakussul hakka ve huve hayrul fasılin(fasıline).

58.Kul lev enne indi ma testa’cilune bihi le kudıyel emru beyni ve beynekum, vallahu a’lemu biz zalimin(zalimine).

59.Ve indehu mefatihul gaybi la ya’lemuha illa huve, ve ya’lemu ma fil berri vel bahr(bahri), ve ma teskutu min varakatin illa ya’lemuha ve la habbetin fi zulumatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin(mubinin).

60.Ve huvellezi yeteveffakum bil leyli ve ya’lemu ma cerahtum bin nehari summe yeb’asukum fihi li yukda ecelun musemma(musemmen), summe ileyhi merciukum summe yunebbiukum bima kuntum ta’melun(ta’melune).

61.Ve huvel kahiru fevka ibadihi ve yursilu aleykum hafazah(hafazaten), hatta iza cae ehadekumul mevtu teveffethu rusuluna ve hum la yuferritun(yuferritune).

62.Summe ruddu ilallahi mevlahumul hakk(hakkı), e la lehul hukmu ve huve esraul hasibin(hasibine).

63.Kul men yuneccikum min zulumatil berri vel bahri ted’unehu tedarruan ve hufyeh(hufyeten), le in encana min hazihi le nekunenne mineş şakirin(şakirine).

64.Kulillahu yuneccikum minha ve min kulli kerbin summe entum tuşrikun(tuşrikune).

65.Kul huvel kadiru ala en yeb’ase aleykum azaben min fevkıkum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şiyean ve yuzika ba’dakum be’se ba’d(ba’dın), unzur keyfe nusarrıful ayati leallehum yefkahun(yefkahune).

66.Ve kezzebe bihi kavmuke ve huvel hakk(hakku),kul lestu aleykum bi vekil(vekilin).

67.Li kulli nebein mustekar(mustekarrun), ve sevfe ta’lemun(ta’lemune).

68.Ve iza raeytellezine yahudune fi ayatina fe a’rıd anhum hatta yahudu fi hadisin gayrihi, ve imma yunsiyennekeş şeytanu fe la tak’ud ba’dez zikra meal kavmiz zalimin(zalimine).

69.Ve ma alallezine yettekune min hısabihim min şey’in ve lakin zikra leallehum yettekun(yettekune).

70.Ve zerillezinettehazu dinehum leiben ve lehven ve garrathumul hayatud dunya ve zekkir bihi en tubsele nefsun bima kesebet, leyse leha min dunillahi veliyyun ve la şefiun, ve in ta’dil kulle adlin la yu’haz minha, ulaikellezine ubsilu bima kesebu, lehum şarabun min hamimin ve azabun elimun bima kanu yekfurun(yekfurune).

71.Kul e ned’u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yadurruna ve nureddu ala a’kabina ba’de iz hedanallahu kellezistehvethuş şeyatinu fil ardı hayrane lehu ashabun yed’unehu ilal hude’tina, kul inne hudallahi huvel huda, ve umirna li nuslime li rabbil alemin(alemine).

72.Ve en ekimus salate vettekuhu, ve huvellezi ileyhi tuhşerun(tuhşerune).

73.Ve huvellezi halakas semavati vel arda bil hakk(hakkı), ve yevme yekulu kun fe yekun(yekunu), kavluhul hakk(hakku), ve lehul mulku yevme yunfehu fis sur(suri), alimul gaybi veş şehadeh(şehadeti), ve huvel hakimul habir(habiru).

74.Ve iz kale ibrahimu li ebihi azere, e tettehizu esnamen aliheh(aliheten), inni erake ve kavmeke fi dalalin mubin(mubinin).

75.Ve kezalike nuri ibrahime melekutes semavati vel ardı ve li yekune minel mukınin(mukınine).

76.Fe lemma cenne aleyhil leylu raa kevkeba(kevkeben), kale haza rabbi, fe lemma efele kale la uhıbbul afilin(afiline).

77.Fe lemma rael kamere bazigan kale haza rabbi, fe lemma efele kale le in lem yehdini rabbi le ekunenne minel kavmid dallin(dalline).

78.Fe lemma raeş şemse bazigaten kale haza rabbi, haza ekber(ekberu), fe lemma efelet kale ya kavmi inni beriun mimma tuşrikun(tuşrikune).

79.İnni veccehtu vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanifen ve ma ene minel muşrikin(muşrikine).

80.Ve haccehu kavmuhu, kale e tuhaccunni fillahi ve kad hedani, ve la ehafu ma tuşrikune bihi illa en yeşae rabbi şey’a(şeyen), vesia rabbi kulle şey’in ilma(ilmen), e fe la tetezekkerun(tetezekkerune).

81.Ve keyfe ehafu ma eşraktum ve la tehafune ennekum eşraktum billahi ma lem yunezzıl bihi aleykum sultana(sultanen), fe eyyul ferikayni ehakku bil emn(emni), in kuntum ta’lemun(ta’lemune).

82.Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehum bi zulmin ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun(muhtedune).

83.Ve tilke huccetuna ateynaha ibrahime ala kavmihi, nerfeu deracatin men neşau, inne rabbeke hakimun alim(alimun).

84.Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub(ya’kube), kullen hedeyna ve nuha(nuhan) hedeyna min kablu ve min zurriyyetihi davude ve suleymane ve eyyube ve yusufe ve musa ve harun(harune) ve kezalike neczil muhsinin(muhsinine).

85.Ve zekeriyya ve yahya ve isa ve ilyas(ilyase), kullun mines salihin(salihine).

86.Ve ismaile velyesea ve yunuse ve luta(lutan), ve kullen faddalna alal alemin(alemine).

87.Ve min abaihim ve zurriyyatihim ve ihvanihim, vectebeynahum ve hedeynahum ila sıratın mustekim(mustekimin).

88.Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşau min ibadihi, ve lev eşraku le habita anhum ma kanu ya’melun(ya’melune).

89.Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hukme ven nubuvveh(nubuvvete), fe in yekfur biha haulai fe kad vekkelna biha kavmen leysu biha bi kafirin(kafirine).

90.Ulaikellezine hedallahu, fe bi hudahumuktedih, kul la es’elukum aleyhi ecra(ecren), in huve illa zikra lil alemin(alemine).

91.Ve ma kaderullahe hakka kadrihi iz kalu ma enzelallahu ala beşerin min şey’in, kul men enzelel kitabellezi cae bihi musa nuren ve huden lin nasi tec’alunehu karatise tubduneha ve tuhfune kesira(kesiran), ve ullimtum ma lem ta’lemu entum ve la abaukum, kulillahu summe zerhum fi havdıhim yel’abun(yel’abune).

92.Ve haza kitabun enzelnahu mubarakun musaddıkullezi beyne yedeyhi ve li tunzire ummel kura ve men havleha, vellezine yu’minune bil ahirati yu’minune bihi ve hum ala salatihim yuhafizun(yuhafizune).

93.Ve men azlemu mimmeniftera alallahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey’un ve men kale se unzilu misle ma enzelallah(enzelallahu), ve lev tera iziz zalimune fi gameratil mevti vel melaiketu basitu eydihim, ahricu enfusekum, el yevme tuczevne azabel huni bima kuntum tekulune alallahi gayral hakkı ve kuntum an ayatihi testekbirun(testekbirune).

94.Ve lekad ci’timuna furada kema halaknakum evvele merratin ve teraktum ma havvelnakum verae zuhurikum, ve ma nera meakum şufeaekumullezine zeamtum ennehum fikum şurakau, lekad tekattaa beynekum ve dalle ankum ma kuntum tez’umun(tez’umune).

95.İnnallahe falikul habbi ven neva, yuhrıcul hayye minel meyyiti ve muhricul meyyiti minel hayy(hayyi), zalikumullahu fe enna tu’fekun(tu’fekune).

96.Falikul ısbah(ısbahı), ve cealel leyle sekenen veş şemse vel kamere husbana(husbanen), zalike takdirul azizil alim(alimi).

97.Ve huvellezi ceale lekumun nucume li tehtedu biha fi zulumatil berri vel bahr(bahri), kad fassalnal ayati li kavmin ya’lemun(ya’lemune).

98.Ve huvellezi enşeekum min nefsin vahıdetin fe mustekarrun ve mustevdaun, kad fassalnal ayati li kavmin yefkahun(yefkahune).

99.Ve huvellezi enzele mines semai maen, fe ahracna bihi nebate kulli şey’in fe ahracna minhu hadıran, nuhricu minhu habben muterakiba(muterakiben), ve minen nahli min tal’ıha kınvanun daniyetun ve cennatin min a’nabin vez zeytune ver rummane muştebihen ve gayra muteşabih(muteşabihin), unzuru ila semerihi iza esmere ve yen’ıhi, inne fi zalikum le ayatin li kavmin yu’minun(yu’minune).

100.Ve cealu lillahi şurakael cinne ve halakahum ve haraku lehu benine ve benatin bi gayri ilm(ilmin), subhanehu ve teala amma yasifun(yasifune).

101.Bedius semavati vel ard(ardı), enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahıbetun, ve halaka kulle şey’in, ve huve bi kulli şey’in alim(alimun).

102.Zalikumullahu rabbukum, la ilahe illa huve, haliku kulli şey’in fa’buduhu, ve huve ala kulli şey’in vekil(vekilun).

103.La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar(ebsara) ve huvel latiful habir(habiru).

104.Kad caekum basairu min rabbikum fe men ebsara fe li nefsihi ve men amiye fe aleyha, ve ma ene aleykum bi hafiz(hafizin).

105.Ve kezalike nusarriful ayati ve li yekulu dereste ve li nubeyyinehu li kavmin ya’lemun(ya’lemune).

106.İttebi’ ma uhıye ileyke min rabbike, la ilahe illa huve, ve a’rıd anil muşrikin(muşrikine).

107.Ve lev şaallahu ma eşraku, ve ma cealnake aleyhim hafiza(hafizan), ve ma ente aleyhim bi vekil(vekilin).

108.Ve la tesubbullezine yed’une min dunillahi fe yesubbullahe adven bi gayri ilm(ilmin), kezalike zeyyenna li kulli ummetin amelehum summe ila rabbihim merciuhum fe yunebbiuhum bima kanu ya’melun(ya’melune).

109.Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in caethum ayetun le yu’minunne biha, kul innemal ayatu indallahi ve ma yuş’irukum enneha iza caet la yu’minun(yu’minune).

110.Ve nukallibu ef’idetehum ve ebsarahum kema lem yu’minu bihi evvele merratin ve nezeruhum fi tugyanihim ya’mehun(ya’mehune).

111.Ve lev ennena nezzelna ileyhimul melaikete ve kellemehumul mevta ve haşerna aleyhim kulle şey’in kubulen ma kanu li yu’minu illa en yeşaallahu ve lakinne ekserehum yechelun(yechelune).

112.Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduvven şeyatinel insi vel cinni, yuhi ba’duhum ila ba’dın zuhrufel kavli gurura(gururan), ve lev şae rabbuke, ma fealuhu fe zerhum ve ma yefterun(yefterune).

113.Ve li tesga ileyhi ef’idetullezine la yu’minune bil ahırati ve li yerdavhu ve li yakterifu ma hum mukterifun (mukterifune).

114.E fe gayrallahi ebtegi hakemen ve huvellezi enzele ileykumul kitabe mufassala(mufassalan), vellezine ateynahumul kitabe ya’lemune ennehu munezzelun min rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mumterin(mumterine).

115.Ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla(adlen), la mubeddile li kelimatihi, ve huves semiul alim(alimu).

116.Ve in tutı’ eksere men fil ardı yudılluke an sebilillahi, in yettebiune illaz zanne ve in hum illa yahrusun(yahrusune).

117.İnne rabbeke huve a’lemu men yadıllu an sebilihi, ve huve a’lemu bil muhtedin(muhtedine).

118.Fe kulu mimma zukiresmullahi aleyhi in kuntum bi ayatihi mu’minin(mu’minine).

119.Ve ma lekum ella te’kulu mimma zukiresmullahi aleyhi ve kad fassale lekum ma harrame aleykum illa madturirtum ileyhi, ve inne kesiren le yudıllune bi ehvaihim bi gayri ilm(ilmin), inne rabbeke huve a’lemu bil mu’tedin(mu’tedine).

120.Ve zeru zahirel ismi ve batınehu, innellezine yeksibunel isme se yuczevne bima kanu yakterifun(yakterifune).

121.Ve la te’kulu mimma lem yuzkerismullahi aleyhi ve innehu le fısk(fıskun), ve inneş şeyatine le yuhune ila evliyaihim li yucadilukum ve in eta’tumuhum innekum le muşrikun(muşrikune).

122.E ve men kane meyten fe ahyeynahu ve cealna lehu nuran yemşi bihi fin nasi ke men meseluhu fiz zulumati leyse bi haricin minha, kezalike zuyyine lil kafirine ma kanu ya’melun(ya’melune).

123.Ve kezalike cealna fi kulli karyetin ekabire mucrimiha li yemkuru fiha, ve ma yemkurune illa bi enfusihim ve ma yeş’urun(yeş’urune).

124.Ve iza caethum ayetun kalu len nu’mine hatta nu’ta misle ma utiye rusulullah(rusulullahi), allahu a’lemu haysu yec’alu risaletehu, se yusibullezine ecremu sagarun indallahi ve azabun şedidun bima kanu yemkurun(yemkurune).

125.Fe men yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam(islami), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrahu dayyikan haracen, ke ennema yassa’adu fis semai, kezalike yec’alullahur ricse alallezine la yu’minun(yu’minune).

126.Ve haza sıratu rabbike mustekima(mustekimen), kad fassalnal ayati li kavmin yezzekkerun(yezzekkerune).

127.Lehum darus selami inde rabbihim ve huve veliyyuhum bima kanu ya’melun(ya’melune).

128.Ve yevme yahşuruhum cemia(cemian), ya ma’şerel cinni kadisteksertum minel ins(insi) ve kale evliyauhum minel insi rabbenastemtea ba’duna biba’dın ve belagna ecelenallezi eccelte lena, kalen naru mesvakum halidine fiha illa ma şaallahu, inne rabbeke hakimun alim(alimun).

129.Ve kezalike nuvelli ba’daz zalimine ba’dan bima kanu yeksibun(yeksibune).

130.Ya ma’şerel cinni vel insi e lem ye’tikum rusulun minkum yakussune aleykum ayati ve yunzirunekum likae yevmikum haza, kalu şehidna ala enfusina ve garrathumul hayatud dunya ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin(kafirine).

131.Zalike en lem yekun rabbuke muhlikel kura bi zulmin ve ehluha gafilun(gafilune).

132.Ve li kullin deracatun mimma amilu, ve ma rabbuke bi gafilin amma ya’melun(ya’melune).

133.Ve rabbukel ganiyyu zur rahmeti, in yeşe’ yuzhibkum ve yestahlif min ba’dikum ma yeşau kema enşeekum min zurriyyeti kavmin aharin(aharine).

134.İnne ma tuadune le atin ve ma entum bi mu’cizin(mu’cizine).

135.Kul ya kavmi’melu ala ma kanetikum inni amil(amilun), fe sevfe ta’lemune men tekunu lehu akıbetud dar(dari), innehu la yuflihuz zalimun(zalimune).

136.Ve cealu lillahi mimma zeree minel harsi vel en’ami nasiben fe kalu haza lillahi bi za’mihim ve haza li şurakaina, fe ma kane li şurakaihim fe la yasılu ilallahi ve ma kane lillahi fe huve yasilu ila şurakaihim, sae ma yahkumun(yahkumune).

137.Ve kezalike zeyyene li kesirin minel muşrikine katle evladihim şurakauhum li yurduhum ve li yelbisu aleyhim dinehum, ve lev şaallahu ma fealuhu fe zerhum ve ma yefterun(yefterune).

138.Ve kalu hazihi en’amun ve harsun hicrun la yat’amuha illa men neşau bi za’mihim ve en’amun hurrimet zuhuruha ve en’amun la yezkurunesmallahi aleyhaftiraen aleyhi, se yeczihim bima kanu yefterun(yefterune).

139.Ve kalu ma fi butuni hazihil en’ami halisatun li zukurina ve muharramun ala ezvacina, ve in yekun meyteten fe hum fihi şurakau, se yeczihim vasfehum, innehu hakimun alim(alimun).

140.Kad hasirallezine katelu evladehum sefehan bi gayri ilmin ve harramu ma razakahumullahuftiraen alallah(alallahi), kad dallu ve ma kanu muhtedin(muhtedine).

141.Ve huvellezi enşee cennatin ma’ruşatin ve gayra ma’ruşatin ven nahle vez zer’a muhtelifen ukuluhu vez zeytune ver rummane muteşabihen ve gayra muteşabih(muteşabihin), kulu min semerihi iza esmere ve atu hakkahu yevme hasadihi ve la tusrifu, innehu la yuhibbul musrifin(musrifine).

142.Ve minel en’ami hamuleten ve ferşa(ferşan), kulu mimma razakakumullahu ve la tettebiu hutuvatiş şeytan(şeytani),innehu lekum aduvvun mubin(mubinun).

143.Semaniyete ezvac(ezvacin), mined da’nisneyni ve minel ma’zisneyn(ma’zisneyni), kul az zekereyni harrame emil unseyeyni emmaştemelet aleyhi erhamul unseyeyn(unseyeyni), nebbiuni bi ilmin in kuntum sadıkin(sadıkine).

144.Ve minel ibilisneyni ve minel bakarisneyn(bakarisneyni), kul az zekereyni harrame emil unseyeyni emmaştemelet aleyhi erhamul unseyeyn(unseyeyni), em kuntum şuhedae iz vassakumullahu bi haza, fe men azlemu mimmeniftera alallahi keziben li yudillen nase bi gayri ilm(ilmin), innallahe la yehdil kavmez zalimin(zalimine).

145.Kul la ecidu fi ma uhiye ileyye muharramen ala taimin yat’amuhu illa en yekune meyteten ev demen mesfuhan ev lahme hinzirin fe innehu ricsun ev fıskan uhille li gayrillahi bihi, fe menidturra gayra bagın ve la adin fe inne rabbeke gafurun rahim(rahimun).

146.Ve alallezine hadu harramna kulle zi zufur(zufurin), ve minel bakari vel ganemi harramna aleyhim şuhumehuma illa ma hamelet zuhuruhuma evil havaya ev mahteleta bi azm(azmin), zalike cezeynahum bi bagyihim ve inna le sadikun(sadikune).

147.Fe in kezzebuke fe kul rabbukum zu rahmetin vasiatin, ve la yuraddu be’suhu anil kavmil mucrimin(mucrimine).

148.Se yekulullezine eşraku lev şaallahu ma eşrakna ve la abauna ve la harramna min şey’in, kezalike kezzebellezine min kablihim hatta zaku be’sena, kul hel indekum min ilmin fe tuhricuhu lena, in tettebiune illaz zanne ve in entum illa tahrusun(tahrusune).

149.Kul fe lillahil huccetul baligatu, fe lev şae le hedakum ecmain(ecmaine).

150.Kul helumme şuhedaekumullezine yeşhedune ennallahe harrame haza, fe in şehidu fe la teşhed meahum, ve la tettebi’ ehvaellezine kezzebu bi ayatina vellezine la yu’minune bil ahirati ve hum bi rabbihim ya’dilun(ya’dilune).

151.Kul tealev etlu ma harrame rabbukum aleykum ella tuşriku bihi şey’a(şey’en), ve bil valideyni ihsana(ihsanen), ve la taktulu evladekum min imlak(imlakin), nahnu nerzukukum ve iyyahum, ve la takrabul fevahışe ma zahera minha ve ma batan(batane), ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hakk(hakkı), zalikum vassakum bihi leallekum ta’kılun(ta’kılune).

152.Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşuddehu, ve evful keyle vel mizane bil kıst(kıstı), la nukellifu nefsen illa vus’aha ve iza kultum fa’dilu ve lev kane za kurba, ve bi ahdillahi evfu, zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun(tezekkerune).

153.Ve enne haza sırati mustekimen fettebiuhu, ve la tettebius subule fe teferraka bikum an sebilihi, zalikum vassakum bihi leallekum tettekun(tettekune).

154.Summe ateyna musel kitabe tamamen alallezi ahsene ve tafsilen li kulli şey’in ve huden ve rahmeten leallehum bi likai rabbihim yu’minun(yu’minune).

155.Ve haza kitabun enzelnahu mubarakun fettebiuhu vetteku leallekum turhamun(turhamune).

156.En tekulu innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina ve in kunna an dirasetihim le gafilin(gafiline).

157.Ev tekulu lev enna unzile aleynal kitabu le kunna ehda minhum, fe kad caekum beyyinetun min rabbikum ve huden ve rahmetun, fe men azlemu mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha, se neczillezine yasdifune an ayatina suel azabi bima kanu yasdifun(yasdifune).

158.Hel yanzurune illa en te’tiyehumul melaiketu ev ye’tiye rabbuke ev ye’tiye ba’du ayati rabbike, yevme ye’ti ba’du ayati rabbike la yenfeu nefsen imanuha lem tekun amenet min kablu ev kesebet fi imaniha hayra(hayran), kulintezıru inna muntezırun(muntezırune).

159.İnnellezine ferraku dinehum ve kanu şiyean leste minhum fi şey’in, innema emruhum ilallahi summe yunebbiuhum bima kanu yef’alun(yef’alune).

160.Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha, ve men cae bis seyyieti fe la yucza illa misleha ve hum la yuzlemun(yuzlemune).

161.Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustekim(mustekimin) dinen kıyamen millete ibrahime hanifa(hanifen), ve ma kane minel muşrikin(muşrikine).

162.Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin(alemine).

163.La şerike lehu, ve bi zalike umirtu ve ene evvelul muslimin(muslimine).

164.Kul e gayrallahi ebgi rabben ve huve rabbu kulli şey’in, ve la teksibu kullu nefsin illa aleyha, ve la teziru vaziratun vizra uhra, summe ila rabbikum merciukum fe yunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun(tahtelifune).

165.Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba'daküm fevka ba'dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym