En usta dağcılar bile cesaret edemiyor: İşte dünyanın dört bir yanından tırmanması en tehlikeli dağlar!

KANGCHENJUNGA: SOĞUK VE ÇIĞ TEHLİKESİ (HİNDİSTAN-NEPAL SINIRI)

Dünyanın üçüncü en yüksek zirvesi olan Kangchenjunga (8.586 metre), hem çığ tehlikesi hem de şidetli soğuğuyla tanınır. Bu dağta 1905 yılından bu yana en az 53 kişi hayatını kaybetmiştir. Dağın toplam tırmanış başarı oranı ise sadece %10 civarındadır.