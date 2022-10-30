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'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

Bir dönemin sevilen dizilerinden olan 'Akasya Durağı' ve 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı karakterlerle tanınan Kenyalı oyuncu Max Bendo, hem televizyon kariyerini hem de şimdilerde neler yaptığını anlattı

Giriş: 30.10.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • AYTEKİN TEKER /ateker@haberturk.com

    Türk televizyonları, 2000'li yılların başlarında reality show'lar kadar, sitcom yani durum komedisi dizileri de ekranlarına taşımaya başlamıştı. 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar da ekranlara geliyordu.

  • Bu dizilerden biri de yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' idi.

  • Beş sezon boyunca biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın eğlenceli ve telaşlı yaşamının ele alındığı yapımda, Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in 'üçkâğıtları' ise diziyi izleyenlerin hafızalarındaki yerini hala koruyor.

  • Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizide 'Rafi Maranga'yı canlandıran Kenyalı oyuncusu Max Bendo ile konuştuk. 46 yaşındaki Bendo, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.

  • "TÜRKİYE ÇOK ÖZEL BİR ÜLKE"

    Kendi ülkesinde animatörlük yapan Bendo, 2000 yılında Türkiye'de ilk olarak Antalya'ya gelmiş. Uzun süre bir otelde animatörlük yapmış ve bunun oyunculuk kariyerinin başlamasında faydalı olduğunu söylüyor.

    Max Bendo Türkiye hakkında ise, "Türkiye merak ettiğim bir ülkeydi. Türk insanının misafirperver olduğunu herkes biliyor. Afrika ülkeleri için çok kez kucak açtı yardımlarda bulundu. Bu iyi niyet ve paylaşımcılık dikkatimi çekiyordu ve etkileniyordum. Türk insanı gerçekten vefalı ve hayırsever." dedi.

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