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En iyi 10 tarihi aksiyon - macera filmi

‘Kuzeyli’nin (The Northman) gösterime girdiği hafta günümüzden yüzlerce yıl önce, eski çağlarda geçen aksiyon ve macera filmlerini hatırladık. Usta yönetmen Akira Kurosawa’nın Japon tarihinden kesitler anlattığı filmlerle ağırlığını hissettirdiği bir liste çıktı ortaya. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi. 

24.04.2022 - 05:59 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • YEDİ SAMURAY (1954)
    (Shichinin no Samurai  - Seven Samurai)

    Japonya’da 1586 yılında, Sengoku olarak adlandırılan dönemde geçen film, ürünlerini haydutlara kaptırmak istemeyen çaresiz ve yoksul köylülerin, kendilerini korumak üzere 7 roninle, diğer bir deyişle efendisiz kalan 7 samuray ile anlaşmalarından sonra gelişen olayları anlatır. Haydutlar kalabalık ve güçlüdürler. Çiftçiler ise savaşmaktan habersizdir. Samurayların işi çok zordur. Yaklaşan çatışma, onlar için onur, köylüler içinse varoluş mücadelesi olacaktır. Usta yönetmen Akira Kurosawa’nın senaryosuna da katkıda bulunduğu, Venedik Film Festivali’nde Gümüş Aslan kazanan ‘Yedi Samuray’, sinema tarihinin en ilham verici filmlerinden biri olarak anılır.  

  • BEN-HUR (1959)

    Hz. İsa’nın doğumuyla başlayan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Kudüs’te yaşananları anlatan film, Lew Wallace’ın 1880 tarihli ‘Ben-Hur: A Tale of the Christ’ adlı romanından uyarlandı. 1925 yapımı ilk ‘Ben-Hur’ bugün sessiz sinema klasiği olarak anılır. 1959 yapımı ‘Ben-Hur’ ise yakaladığı muhteşem gişe başarısı ve kazandığı 11 Oscar’ıyla bir Hollywood efsanesidir. Öte yandan, usta yönetmen William Wyler’ın anlatım ustalığının kusursuz bir örneğidir. Aksiyon deyince akla gelen yönetmenlerden biri olmasa da öyle bir araba yarışı sahnesi çekmiştir ki etkileri günümüze kadar uzanır. Tarihsel epik türünün önde gelen filmlerinden biri olarak görülen ‘Ben-Hur’, Kudüs’te yaşayan varlıklı bir Yahudi olan Ben-Hur’un başına gelen talihsiz olayları Hz. İsa’nın hikâyesi ile paralel olarak anlatır.

  • SPARTACUS (1960)

    Howard Fast’ın 1951 tarihli romanından sinemaya uyarlanan film, Hz. İsa’nın doğumundan önceki yıllarda geçen bir hikâye anlatır. Roma İmparatorluğu’na baş kaldıran isyancı kölelerin lideri Spartacus’ın yaşam öyküsünden esinlenen filmde Spartacus rolünü canlandıran Kirk Douglas aynı zamanda filmin yapımcıları arasındadır. Douglas, cesaretli bir karar vererek o yıllarda, komünist olduğu gerekçesiyle Hollywood’da kara listeye alınan senaryo yazarı Dalton Trumbo ile çalışmaya karar verir. Laurence Olivier, Jean Simmons, Peter Ustinov gibi usta oyuncuların da rol aldığı filmin çekimlerine yönetmen Anthony Mann başlar ama Douglas ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu işi bırakır. Yerine Stanley Kubrick gelir. Yardımcı erkek oyuncu (Ustinov), görüntü, sanat yönetimi ve kostüm tasarımı dallarında 4 Oscar kazanan film gişelerde gösterdiği büyük başarıyla da dikkat çeker.

  • AGUIRRE, TANRININ GAZABI (1972)
    (Aguirre, The Wrath of God)

    1560 yılında, İspanyolların yüzbinlerce insanı öldürerek Güney Amerika’yı fethettikleri ama toprağa, paraya ve şiddete henüz doymadıkları bir dönemde geçer film… Kraliçe tarafından görevlendirilmiş bir grup İspanyol askeri köleleştirdikleri yerlilerle birlikte Amazon nehrinin derinliklerindeki efsane altın ülkesi El Dorado’yu arar. Yolculuk giderek zorlaşınca komutan önden bir keşif ekibi yollamaya karar verir. Keşif ekibinde yer alan subaylardan biri olan Lope De Aguirre (Klaus Kinski), kararlarını beğenmediği ekip komutanını kendisine sadık askerlerle birlikte darbe yaparak devirir. İçlerindeki bir soyluyu kukla komutan yaparak tüm kontrolü eline alır. Yolculuk çok zor şartlarda açlık sınırında sürmesine rağmen Aguirre, El Dorado’yu bulmaktan vazgeçmez ve bir avuç askerle kendi krallığını kurmaya karar verir. Alman yönetmen Werner Herzog’un yazıp yönettiği filmde Kinski, karakterin çılgınlığa varan hırsını ve açgözlülüğünü abartısız bir tarzda yorumlar.

  • KAGEMUSHA (1980)

    Japon tarihinde iç savaşlar ve isyanlarla geçen Sengoku Dönemi’nde (1467-1615) geçer film. Alt sınıftan gelen sıradan bir hırsız, fiziksel benzerliği nedeniyle bir derebeyinin dublörlüğünü yapmaya başlar ve derebeyi öldüğünde onun yerini almak zorunda kalır... Bazıları ‘Kagemusha’yı Akira Kurosawa’nın bir sonraki filmi ‘Ran’ın ön hazırlığı gibi görürler. Oysa ‘Kagemusha’nın ‘Ran’dan aşağı kalır bir yanı yoktur. Belki ‘Ran’dan daha az görkemlidir ama estetik olarak kesinlikle aşağıda değildir. En önemlisi, hikâyesi çok sağlamdır. Özellikle psikolojik alt metniyle… Sınıfsallığı, korkuyu ve cesareti sorguladığımız bir filmdir… Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi “All That Jazz” ile paylaşmıştı.

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