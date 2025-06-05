Kurban Bayramı ile Cuma mesajları araştırmaları başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran'a denk gelirken bu özel günde farz ibadetini yerine getirmek isteyenler camilere akın ediyor. Eşine, dostuna, akrabasına ve sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyenler; kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini sorguluyor. İşte 2025 Kurban Bayramı'na özel mesaj seçenekleri...