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        Haberler Bilgi Gündem EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2025 | Kurban Bayramı'na özel kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

        Kurban Bayramı'na özel kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri!

        Resimli Cuma mesajları araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran'a denk gelen Cuma gününde çifte bayram yaşayan Müslümanlar sevdikleri ile resimli Cuma mesajları ve sözlerini paylaşıyor. Siz de bir cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu paylaşmak için sevdiklerinize en güzel Cuma mesajları ve sözlerini gönderebilirsiniz. İşte 2025 Kurban Bayramı'na özel kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 22:02 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:26
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        • 1

          Kurban Bayramı ile Cuma mesajları araştırmaları başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran'a denk gelirken bu özel günde farz ibadetini yerine getirmek isteyenler camilere akın ediyor. Eşine, dostuna, akrabasına ve sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyenler; kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini sorguluyor. İşte 2025 Kurban Bayramı'na özel mesaj seçenekleri...

        • 2

          EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 3

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 4

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        • 5

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 6

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve Dua ile ... Hayırlı Cumalar.

        • 7

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

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