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        Haberler Bilgi Ekonomi EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Meclis'ten geçti! En düşük emekli maaşı Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

        En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2025 En düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek?

        En düşük emekli maaşı zammı için gözler şimdi Resmi Gazete'de. 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da 14 bin 469 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bilindiği üzere SSK, Bağkur emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2025 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:54
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        • 1

          2025 Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli zam oranı yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli aylığı da 14 bin 469 liraya yükseltildi. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. SSK, Bağkur Ocak ayı emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Bu noktada ise kararın yürürlüğe gireceği tarih araştırılmaya başlandı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ‘’En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

        • 2

          2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

          6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

          En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

          Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ

          En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

          TBMM Genel Kurulu'nda, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. 11 maddeden oluşan kanun ile birlikte, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

          Değişikliğe göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

          Önümüzdeki hafta kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        • 5

          SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Genel Kurul'da yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olmasını öngören 4'üncü madde kabul edildi. Böylelikle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

          Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

          Resmi Gazete sonrası emekli maaş farkı ödeme tarihleri için SGK harekete geçecek.

          SGK veya Bakanlıktan fark ödemelerinin yapılacağı tarih ve gün hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 6

          SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?

          Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkileyecek. Bunlardan 1,7 milyon emekli ise 12.500 TL'lik en düşük emekli maaşını alıyor.

          Emekli maaş farkı tutarı, 1.969 TL civarında olacak.

        • 7

          4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 8

          BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

          3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

          Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

        • 9

          MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDENDİ

          Öte yandan memur emeklileri aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı maaşlarına eklenmemişti. 2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ödendi.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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