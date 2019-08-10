15. Musallat 2007

Yönetmen: Alper Mestçi

Seyirci sayısı: 301.220

Suat ve Nurcan aynı köyde büyümüş ve birbirlerini çok sevmiş iki gençtir. Güzelliği ile hemen fark edilen Nurcan, yakışıklı Suat’la beraber herkesin her zaman gıpta ettiği bir çift olmuştur. Bulundukları köyde büyük bir mutluluk ve huzur içinde yaşayan Suat ve Nurcan evlilik kararı aldığında ise başka bir alemden bir varlık başlarına musallat olur.