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20. Magi 2016
Yönetmen: Hasan Karacadağ
Seyirci sayısı: 227.968
Amerikalı gazeteci Olivia Watkins, Türkiye'de yaşayan kız kardeşi Marla tarafından acil olarak İstanbul'a çağırılır. Olivia'nın kardeşinin yanına gittiği o gece Marla esrarengiz şekilde hayatını kaybeder.
Bu olay gizemlerle örülü bir hikâyenin başlaması anlamına gelmektedir. Senaryosunu Hasan Karacadağ'ın yazdığı filmin kadrosunda Kenan Ece'nin yanı sıra yabancı oyuncular Michael Madsen ve Stephen Baldwin de yer alıyor.
19. Şeytan-ı Racim 2013
Yönetmen: Arkın Aktaç
Seyirci sayısı: 242.215
Emrah ve Salih, İstanbul'da yaşayan iki üniversite öğrencisidir. Salih "havas" adıyla da bilinen “büyü ilmi”ne merak sarar. Merakı giderek saplantı halini alır ve cinler alemindeki varlıkları kontrol altına almak ister. Emrah'ın olan biten hakkında hiçbir fikri yoktur ama aynı evi paylaştığı için huzuru kalmamıştır.
Salih her şeyin kontrolünü kaybedince, gece karabasanlar görmeye başlayan, normal bir hayatı kalmayan Emrah İzmit'e ailesinin yanına döner. Burada huzura ermeyi umarken, peşine musallat olanlar onu yine rahat bırakmazlar. Ailesi çareyi bu işlerle daha önce ilgilenmiş olan Bakırcı Mehmet efendiye başvurmakta bulur... Başrollerde Ertunç Uygun, Uğur Güneş ve Mehmet Çevik yer alıyor.
18. Dabbe 2 2009
Yönetmen: Hasan Karacadağ
Seyirci sayısı: 264.259
İlk filmde kıyametin habercisi olan ve yavaş yavaş tüm kainata internet yoluyla yayılan Dabbe, devam filminde dünyada kıyametin habercisi oluyor.
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