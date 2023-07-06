En çok ekmek tüketen ülkeler belli oldu! Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
Ekmek her kültürde vazgeçilmez gıdalardan birisi ancak dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi ülke en çok ekmeği tüketiyor? İşte, en çok ekmek tüketen ülkeler ve Türkiye'nin sırası...
- 1
TÜRKİYE
Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında birinci sırada Türkiye yer alıyor. Statista ve World Bank gibi araştırma şirketleri tarafından elde edilen verilere göre Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor.
- 2
SIRBİSTAN VE KARADAĞ
Listeye göre ikinci sırada Sırbistan ve Karadağ yer alıyor. Sırbistan'da bir kişi yılda 135 kg ekmek tüketiyor.
- 3
BULGARİSTAN
Listenin üçüncü sırasında yılda kişi başı 131.1 kg ekmek tüketimi ile Bulgaristan yer alıyor.
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- 4
UKRAYNA
Dördüncü sırada yılda kişi başı 88 kg ekmek tüketimi ile Ukrayna yer alıyor.
- 5
KIBRIS
Kıbrıs yılda kişi başı 74 kg ekmek tüketerek 5. sırada yer alıyor.
- 6
ARJANTİN
Arjantin'de yılda kişi başına 72 kg ekmek tüketiliyor ve 6. sıradalar.
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- 7
PORTEKİZ
7. sırada yer alan Portekiz yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiyor.
- 8
POLONYA
Polonya'da yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor ve 8. sırada yer alıyor.
- 9
DANİMARKA
Danimarka listenin 9. sırasında yer alıyor ve ülkede yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor.
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- 10
YUNANİSTAN
Yunanistan listenin 10. sırasında yer alıyor, ülkede yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor.
- 11
HİNDİSTAN
Listede yer alan 37 ülkeden en sonuncu sırada yer alan Hindistan yılda kişi başına 1.75 kg ekmek yiyerek dünyanın en az ekmek tüketen ülkelerinden birisi oldu.
Kaynak: Guinnessworldrecords, Statista, World Bank