Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi! Şebnem Schaefer'in yıllar sonraki hali ortaya çıktı!

1984 yılında Frankfurt'ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye gelerek hayatının dönüm noktalarından birini yaşadı. Alman bir baba ile Türk bir annenin kızı olan bu yetenekli yıldız, hem güzelliği hem de yeteneği sayesinde hızla televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.