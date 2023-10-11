Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi! Şebnem Schaefer'in yıllar sonraki hali ortaya çıktı!
Başrollerini Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Seda Akman gibi isimlerin paylaştığı Emret Komutanım dizisinde tüm kışlanın hayran olduğu Alev Hemşire karakterine hayat veren ünlü isim Şebnem Schaefer, yıllar sonraki haliyle gündem oldu.
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Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Seda Akman gibi birçok tanınmış ismin başrollerini paylaştığı Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakteriyle hafızalara kazınan ünlü manken Şebnem Schaefer, son görüntüsüyle şaşırttı.
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1984 yılında Frankfurt'ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye gelerek hayatının dönüm noktalarından birini yaşadı. Alman bir baba ile Türk bir annenin kızı olan bu yetenekli yıldız, hem güzelliği hem de yeteneği sayesinde hızla televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
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SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasını sunan Alman model, Ford Models Super Model Of The World'de birinci oldu. Ünlü isim kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye’de geçirdi.
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2018’den beri dizi oyunculuğu yapmayan Şebnem Schaefer, Sabah Şekerleri ve Buzda Dans programlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü isim Lise Defteri, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de elde etti.
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İşte Şebnem Schaefer'in son hali...
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