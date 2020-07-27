Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan isimlerden olan Emre Kılınç, Sivasspor'la olan sözleşmesini tamamladı. BeIN Sports'un haberine göre; Emre, yeni takımı Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Bu sezon 31 maçta oynayan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.