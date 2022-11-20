Emre Karayel: Rica ediyorum beni böyle çekmeyin!

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Etiler'de ailesi ile görüntülenen Emre Karayel, "Arkadaşlar rica ediyorum beni böyle eşofmanlarım ile çekmeyin. Bu gün beni mazur görün." diyerek gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirdi. "Başka zaman sözüm olsun." diyen Emre Karayel, ailesi ile beraber alışveriş merkezinde gezmelerine devam ettiler.