Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!
Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi. Hastanede tedavisi yapılan Belözoğlu'nun evine döndüğü belirtildi.
Türk futbolunun önemli isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi.
Beykoz'da trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Emre Belözoğlu'nun bacağında ödem tespit edildi.
Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü.
"İYİYİM, TEDAVİM DEVAM EDİYOR"
Emre Belözoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belözoğlu, "Bir kaza geçirdim. Hastanede gerçekleşen küçük bir operasyon sonrası Allah'a hamd olsun iyiyim. Tedavime evde devam ediliyor" ifadelerini kullandı.