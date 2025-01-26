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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Puan ve puanlar kazanmak kolay değil! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Puan ve puanlar kazanmak kolay değil!

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kaybetmemek önemliydi, bu ligde puan ve puanlar kazanmak kolay değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:07
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        "Puan ve puanlar kazanmak kolay değil!"
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, oyunculara verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettiğini söyleyerek, “Ne gösterdiysem ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar. Beşiktaş çok güçlü oyunculara sahip. Bence çok elit bir teknik adam başlarına geldi. 4 gün önce bu takım Avrupa liginin en formda, en kupaya aday takımına karşı çok sansasyonel bir oyun ve skorla buraya geldi. Onların maçtan önce çok ciddi bir motivasyonu vardı. Bugün biz hem pozisyon üretmede hem de özellikle hazırlandığımız noktalarda çok iyi fırsatlar yakaladık. Oyuncularımın verdiği reaksiyon ve onlara vermiş olduğum görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası da, bence bugün Beşiktaş’ın özellikle ilk yarıda bizim altımızda kalmasına sebep oldu” diye konuştu.

        "BU LİGDE PUAN VE PUANLAR KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

        Çok karakterli bir oyuncu gruplarının olduğunu aktaran Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Yapmamız gereken çok iş var. Çok karakterli oyuncu grubumuz var. Şehrin bütün dinamikleri ve taraftarımızla beraber birleştiğimiz zaman bence çok daha iyi günler yaşayacağız. Antalya şehri bunu hak ediyor. Bugün kaybetmemek önemliydi, bu ligde puan ve puanlar kazanmak kolay değil. Oyun anlamında ilk yarıda çok daha iyi bir takım vardı, ikinci yarıda doğal olarak bazı geriye kaçmalar ve oyuncuların fiziksel anlamda düşüşünden başka eleştireceğim bir şey yok. Oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum.”

        "HİÇBİR RAKİPTEN KORKMADAN KAZANMAK ADINA PLANLAR YAPACAĞIZ"

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Belözoğlu, “Beşiktaş yeni hocasıyla beraber 3-2-5 oyununu Bilbao’ya karşı çok iyi oynadı. Biz buna karşı çok iyi önlem aldık. Hiçbir rakipten korkmadan kazanmak adına planlar yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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