Emre Belözoğlu'nu açıkladı!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon yeni teknik direktör kim olur bilinmez ama; sportif direktör Emre Belözoğlu... Westerlo’nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, genç file bekçisi Berke Özer’in yeniden kiralanması ile ilgili “Berke’nin bir yıl daha kalmasını Fenerbahçe’ye biz bildirdik. Onlar da sıcak bakıyorlar. Geçen gün Emre Belözoğlu ile konuştuk. O da böyle düşünüyor” ifadelerini kullandı. Çetinkaya’nın ‘Emre ile görüştük’ ifadesi, tecrübeli ismin Sportif Direktör olarak göreve başladığını da net olarak ortaya koydu.

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