Emre Belözoğlu imzayı attı!

Antalyaspor'da Teknik Direktör Alex de Souza’nın ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir heyecan, enerji ve hedeflerle Emre Belözoğlu ile yola çıktık. Antalyaspor için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Şehrin bu çabaya bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. 15 aydır yoğun bir tempoda çalışıyoruz ve Antalyaspor'un en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Yeni yönetimle birlikte çok daha başarılı bir Antalyaspor için adımlar atıyoruz."

"ÇOK ÇALIŞIP TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ"

Göreve başlama sürecinin hızlı geliştiğini belirten Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Antalyaspor taraftarına ilk sözüm, elimizden gelenin en iyisini yapıp onları mutlu edecek işler başarmak olacak. Başkanımız ve yönetimimizin samimiyeti beni çok etkiledi. Antalyaspor’un daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşündüğüm için buradayım" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, takımı yakından takip ettiğini ve mevcut kadronun güçlü olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Takımı detaylı inceledik. Mevcut kadronun çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Transfer ihtiyacı ilerleyen süreçte değerlendirilebilir, ancak şu an elimizdeki oyuncularla en iyisini başarmaya odaklanacağız."