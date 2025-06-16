Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Emre Belözoğlu'dan Jose Mourinho ve Arda Güler sözleri! - Futbol Haberleri

        Emre Belözoğlu'dan Jose Mourinho ve Arda Güler sözleri!

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun ilk sezonunda başarısız olduğunu dile getiren Belözoğlu, Arda Güler'e de övgüler yağdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kariyeri ve futbol dünyasındaki gelişmelerle ilgili İspanyol spor gazetesi Diario As'a açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "Türkiye zor bir ülke. Burada teknik direktörlük yapmanın İspanya'dan daha zor olduğunu düşünüyorum." diyen Belözoğlu, "Burada sadece saha içinde değil, saha dışında da birçok zorluğun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Hedefim, oynadığım takımlarda bir gün teknik direktörlük yapmak." dedi.

        • 3

          "ATLETICO MADRID, NEDEN OLMASIN?"

          Futbolcu olarak 4 ay (Eylül 2012-Ocak 2013) formasını giydiği İspanya'nın Atletico Madrid takımına bir gün teknik direktör olarak dönme olasılığına "Neden olmasın?" diye cevap veren Belözoğlu, aynı duyguların taraftarı olduğunu vurguladığı Fenerbahçe için de geçerli olduğunu söyledi.

        • 4

          FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK...

          Teknik direktör olarak bir gün Fenerbahçe taraftarı ile şampiyonluk tecrübesi yaşayacağından hiç şüphesi olmadığını kaydeden Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin her geçen yıl kendini daha da geliştirdiğini ve en kısa zamanda taraftarlarının şampiyonluk talebini yerine getireceğine inandığını" ifade etti.

        • 5

          "İLK SEZONU BAŞARISIZDI"

          Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir soruya da cevap veren Belözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

          "Mourinho, büyük bir teknik direktör. Dünya çapında büyük bir isim. Varlığı Türk futbolu için değerli ama iyi bir sezon geçirmedi, bir başarısızlıktı. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde beklentiler daha da arttı. Çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Çok üzgünüm ama onun için çok iyi bir yıl değildi."

        • 6

          ARDA GÜLER'E BÜYÜK ÖVGÜ

          "Arda Güler gibi doğuştan gelen, ilahi bir yeteneğe sahip çok az futbolcu var. O kendi başına parladı." diyerek Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e övgüler yağdıran Belözoğlu, "Arda Güler her zaman gelişiyor. Bu yıl zaten harika işler yaptı ancak Xabi Alonso'nun gelişiyle çok farklı bir Arda göreceğiz. Gelişecek. Bu sezon daha yetenekli bir Arda göreceğiz." şeklinde konuştu.

        • 7

          Arda'nın Real Madrid'de mevcut durumda diğer futbolcuların üzerinde bir potansiyele sahip olduğuna inandığını ama bunu başarıp başaramayacağını zamanın göstereceğini kaydeden Belözoğlu, milli futbolcuyu tanıdığını, zorlukları aşmayı seven bir karakteri olduğunu dile getirdi.

        • 8

          Arda için "En zor dalgalarda sörf yapmayı sever." yakıştırması yapan Belözoğlu, "İnsanların beklentilerini karşılamaya çalışırsanız, kimseyi mutlu edemezsiniz. Ama dışarı çıkıp kendinizle rekabet ederseniz, herkesin size hayran olmasını sağlarsınız. Bence yıldızlar kariyerlerine bu şekilde yaklaşmalı." yorumunda bulundu.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Korkutan yangın
        Korkutan yangın
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Habertürk Anasayfa