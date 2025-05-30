Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        61
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Burada kalmak istiyorum - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Burada kalmak istiyorum

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emre Belözoğlu: Burada kalmak istiyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Zor bir seneyi geride bıraktıklarını, bu tecrübeyi yaşamanın kendisi için mükemmel olduğunu aktaran Belözoğlu, "Böylesine bir atmosferde, Antalya gibi güzel bir şehirde bunları yaşamak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Ligi iyi noktada bitirmek, güçlü takımları iç sahada oyun ve skor olarak yenmek çok değerliydi." dedi.

        Antalyaspor'da yadsınamaz başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getiren Belözoğlu, olumlu yönleri olan ve bütünüyle çok mutlu olduğu bir sene yaşadığını kaydetti.

        REKLAM

        Bir gazetecinin, "Bu veda konuşması mıydı?" şeklindeki sorusuna Belözoğlu, şöyle yanıt verdi:

        "Veda yok. 1 sene daha mukavelem var. Teşekkür etmem gerekiyordu. Antalyaspor'a gönül veren herkesin büyük beklentisi var. Bu sene burada olmak, daha güçlü kadro kurma, daha büyük hedefi olan bir takım ortaya çıkarmak, daha dinamik oyuncularla ön blokta oynayabilecek, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum."

        Belözoğlu, daha kaliteli işler yapmaya çalışan bir takım kurulması halinde Antalya'da olmak, Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini ifade etti.

        Eyüpspor maçının ardından Antalyaspor'da göreve devam etmesi için 13-14 milyon avroya ihtiyaç olduğu şeklindeki açıklaması hatırlatılan Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Ben kendi adıma o paraları istemedim. Burada kalmak istiyorum. Çok güçlü bir takımla kalmak istiyordum.Takımım çok iyi iş yaptı. Yaşamış olduğumuzu burada dile getirmek istemiyorum. Bu şartlar değişmezse ben olmasam başka bir teknik direktör de olsa Antalyaspor'u çok sıkıntılı bir yıl bekler. Transfer engelinin açılması, transfer bütçesi ve var olan oyuncuların alacakları için bu şart. Rakam belirtmemdeki amaç bu. Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmiyorum. Geçmişte hiçbir Anadolu kulübünden ayrılırken tazminat almadım. Antalyaspor'a ya da herhangi bir takıma maddi külfetim olmadı. Kendi şahsıma değil Antalyaspor'un başarısı için bu rakama ihtiyacı olduğunu söylemiştim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        Habertürk Anasayfa