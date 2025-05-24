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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Bu takımın ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Avroya ihtiyacı var - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Bu takımın ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Avroya ihtiyacı var

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önümüzdeki sezon daha başarılı bir Antalyaspor izletmek istediklerini dile getirerek, "Bu takımın ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Avroya ihtiyacı var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:51
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        "En az 13-14 milyon Avroya ihtiyacımız var"
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu.

        "YUMUŞAK BİR TAKIMIMIZ VAR"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sezon boyunca iç ve dış saha diye ayırabileceğimiz iki yönlü performansımız vardı. Bu gerçekle bugün de ne yazık ki yüzleştik. Kötü bir deplasman mücadelesi sergilediğimizi söyleyebilirim. Yumuşak bir takımımız var. İç sahada taraftarımızın desteğiyle oynadığımızda bazı işleri daha doğru yapabiliyoruz. Bugün ortada hiç pozisyon yokken 2 gol yedik. Rakibimizin düzenli bir sistemi var, saygı duyuyoruz. Eyüpspor ve Arda Turan’ı tebrik ediyorum. Geçen sene lige yükseldiler ve bu sezon güzel işler yaparak iyi bir puan topladılar" diye konuştu.

        Ligde kalma sürecinde iyi reaksiyon gösterdikleri maçlar olduğunu hatırlatan Belözoğlu, "Takımın başarılı sonuçlarında aslan payı oyuncularıma ait. Antalya zor bir şehir. Oyuncularımı özverilerinden dolyaı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

        "BU TAKIMIN AYAĞA KALKABİLMESİ İÇİN EN AZ 13-14 MİLYON EURO'YA İHTİYACI VAR"

        Takımdaki durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini aktaran Emre Belözoğlu, "Yönetim ile görüştüm. 15 Haziran’a kadar bazı şeyler belli olacak. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, son yıllarda olduğu gibi düşme hattında değil de daha mücadeleci bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu takıma ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Euroya ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl köklü değişikliklerle daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Çizdiğim profilde uzlaşırsak bu takımla başarıya koşmak istiyorum. Eğer aksi takdirde bir durum söz konusu olursa da ben Antalyaspor’a destek olmaya her zaman devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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