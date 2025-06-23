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        Haberler Magazin Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa Erdoğan ve kızı Eleysa Erdoğan'ı klibinde oynattı

        Emrah, oğlunu ve kızını klibinde oynattı

        Emrah Erdoğan, yeni şarkısı 'Derbeder'in yeni klibinde oğlu Elyesa Erdoğan ve kızı Eleysa Erdoğan'ı oynattı. 54 yaşındaki şarkıcı, oğlunun şarkıyı söylediği anları yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:25
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        Oğlunu ve kızını klibinde oynattı
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        Şarkıcı Emrah Erdoğan, yeni şarkısı 'Derbeder'in klibi için Sibel Kirer ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Elyesa Erdoğan ve Eleysa Erdoğan ile kamera karşısına geçti.

        Emrah Erdoğan, ayrıca arabanın içinde oğlu Elyesa Erdoğan'ın yeni şarkısını söylediği anları; "Allah'ım seni nazarlardan saklasın. Sen bizim canımızsın. Oğlum benim kralsın sen" notuyla yayımladı.

        Emrah Erdoğan'ın kız kardeşi Sibel Erdoğan da; "Maşallahınızı alırım. Yakışıklılığı ayrı sesi ayrı... Nasıl olacak?" ifadelerini not düştü.

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        #Emrah Erdoğan
        #Eleysa Erdoğan
        #Elyasa Erdoğan

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