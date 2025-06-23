Şarkıcı Emrah Erdoğan, yeni şarkısı 'Derbeder'in klibi için Sibel Kirer ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Elyesa Erdoğan ve Eleysa Erdoğan ile kamera karşısına geçti.

REKLAM advertisement1

Emrah Erdoğan, ayrıca arabanın içinde oğlu Elyesa Erdoğan'ın yeni şarkısını söylediği anları; "Allah'ım seni nazarlardan saklasın. Sen bizim canımızsın. Oğlum benim kralsın sen" notuyla yayımladı.

Emrah Erdoğan'ın kız kardeşi Sibel Erdoğan da; "Maşallahınızı alırım. Yakışıklılığı ayrı sesi ayrı... Nasıl olacak?" ifadelerini not düştü.