Yaptığı akustik çalışmalarla sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan müzisyen, söz ve müziği Turgut Raviş’e ait olan parçası için bir de klip çekti.

Utku Çılgın’ın imzasını taşıyan klipte Demiralp’a Polonyalı model Polina Chepurnova eşlik etti.

‘Güzel Kadın’ single’ının kapağını ise efsane prodüktör Nino Varon’nun yaptığı bir kadın resmi süsledi.

Geçtiğimiz yıl ‘Tek Tabanca’ isimli parçasını İrem Derici ile paylaşan Emrah Demiralp büyük beğeni toplamıştı.