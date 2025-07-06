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        Haberler Gündem Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları gerçekleşti

        Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları gerçekleşti

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamalarının gerçekleştiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:04
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        Emniyet atamaları gerçekleşti
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        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

        Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.

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        #emniyet müdürlüğü
        #emniyet atamalar
        #haberler
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