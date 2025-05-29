Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: İlk ve ikinci emlak vergisi taksiti ne zaman ödenir?

Emlak vergisi ödeme tarihi belli oldu. Türkiye sınırları içerisinde bina, arsa ve arazileri bulunan kişiler 'Emlak Vergisi' adı altında araştırmalar yapıyor. Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar, belediyelere giderek veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme sağlayabiliyor. Peki Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? 2025 İlk ve ikinci emlak vergisi taksiti ne zaman ödenir?