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        Haberler Bilgi Yaşam Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: İlk ve ikinci emlak vergisi taksiti ne zaman ödenir?

        Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: İlk ve ikinci emlak vergisi taksiti ne zaman ödenir?

        Mülk sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Her ay düzenli olarak mayıs ve kasım aylarında ikişer taksitle alınan emlak vergisi son ödeme tarihi yaklaştı. Peki emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? İşte emlak vergisi ödeme tarihleri 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:24
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        • 1

          Emlak vergisi ödeme tarihi belli oldu. Türkiye sınırları içerisinde bina, arsa ve arazileri bulunan kişiler 'Emlak Vergisi' adı altında araştırmalar yapıyor. Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar, belediyelere giderek veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme sağlayabiliyor. Peki Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? 2025 İlk ve ikinci emlak vergisi taksiti ne zaman ödenir?

        • 2

          2025 EMLAK VERGİSİ ÖDEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

          Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

          Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinin son günü ise 30 Kasım 2025 olarak açıklandı.

        • 3

          EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

          Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar, belediyelere giderek veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme sağlayabilir.

          İkinci bir ödeme türü ise belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak hızlıca ödeme sağlanabilir.

          Bunlara ek olarak e-Devlet üzerinden emlak vergisi ödemesi yapmak mümkün.

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