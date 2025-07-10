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        Haberler Spor Basketbol Emircan Koşut, Türk Telekom'da! - Basketbol Haberleri

        Emircan Koşut, Türk Telekom'da!

        Türk Telekom Basketbol Takımı, milli basketbolcu Emircan Koşut'u renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:37
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        Emircan Koşut, Türk Telekom'da!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, milli basketbolcu Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Onvo Büyükçekmece Basketbol'da tamamlayan Emircan Koşut'u takımımıza kattık. Ailene tekrar hoş geldin Emircan Koşut." ifadelerine yer verildi.

        Ankara ekibi, ayrıca Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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