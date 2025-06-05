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        Haberler Dünyadan Eminem'den sosyal medya imparatoru Mark Zuckerberg'e telif davası

        Eminem'den sosyal medya imparatoru Mark Zuckerberg'e telif davası

        Rap müziğin en önemli isimlerinden Eminem, Mark Zuckerberg'in Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı kapsayan Meta şirketine, müziğini izinsiz kullanma davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:25
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        Devlerin savaşı
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        Rapçi Eminem ile sosyal medya devi Mark Zuckerberg arasında büyük savaş!

        Ünlü rap şarkıcısının müzik şirketi, şarkılarını uygun lisans olmadan dağıttığı iddiaları üzerine Mark Zuckerberg'in şirketi Meta'ya dava açtı.

        Eminem'in en popüler şarkılarının sahibi olan Eight Mile Style şirketi, Zuckerberg'in şirketini, ünlü rapçinin müziğini uygun lisans olmadan depolamak, çoğaltmak ve dağıtmakla suçladı.

        Eminem

        Los Angeles Times'ın haberine göre; dava en az 109 milyon dolarlık tazminat talebini ve çeşitli telif hakkı ihlallerini durdurmak için bir mahkeme emrini içeriyor.

        Eminem'in şirketinin şikâyetine göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, müziğin kopyalarını milyarlarca kullanıcısı için kendi sunucularında oluşturup sakladı.

        Mark Zuckerberg

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        "ANLAŞMAK YERİNE DAVAYI AÇMAYI SEÇTİ"

        Davada, Meta şirketinin müzik kütüphanesinin, Eight Mile Style şirketi tarafından kontrol edilen 243 şarkıyı barındırdığı iddia edildi. Esas şikâyet konusunun, Meta'nın kendi müzik kütüphanesinde Eminem müziğinin yeniden üretilmesi, depolanması ve kullanıcıların lisanslama olmaksızın müziği kullanmaya teşvik edilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

        Meta tarafından Los Angeles Times'a yapılan açıklamada, küresel çapta binlerce ortakla lisansları ve sosyal medya platformlarında müzik için kapsamlı küresel lisanslama programları olduğunu söylendi. "Meta, Eight Mile Style ile iyi niyetle pazarlık yapıyordu ancak Eight Mile Style bu görüşmelere devam etmek yerine dava açmayı seçti" denildi.

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        #Mark Zuckerberg
        #Eminem
        #telif
        #Meta

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