Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Bolortsetseg Luvsandorj ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Luvsandorj'u kütüphanenin girişinde samimi bir şekilde karşıladı. İkili, ilk olarak Cihannüma Salonu'na geçti.

Resmi ziyaret kapsamında ülkemizde bulunan Moğolistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi Bolortsetseg Luvsandorj Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya gelmekten memnuniyet duydum.



Ülkemizin dünyaya açılan kapısı kütüphanemizi tanıtma ve Moğolistan… pic.twitter.com/3n9d8iaOFB — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 16, 2025

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Kütüphanenin Moğolistan bölümündeki kitapları inceleyen lider eşleri, burada fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, Luvsandorj'a Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Moğolca'ya çevrilen "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ile Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce tercümesini, Luvsandorj da Emine Erdoğan'a Moğolistan kültürünü yansıtan plak ve kitaplar armağan etti.

Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri hediye etti

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçen lider eşlerini, Cumhurbaşkanlığı kreşindeki çocuklar karşıladı.

Emine Erdoğan ve Luvsandorj, burada çocukların geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi.

Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri Emine Erdoğan ve Luvsandorj'a hediye etti. Hediyeleri alan lider eşleri, çocuklara teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.