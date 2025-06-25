Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans Van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda, modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk."

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NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Máxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam’ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi’nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik.



Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış, bu mekânda; modern ve… pic.twitter.com/QItGzognII — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 25, 2025

*Haberin görselleri Emine Erdoğan'ın X hesabından servis edilmiştir.