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        Haberler Dünyadan Emily Ratajkowski, Katy Perry'nin de dahil olduğu kadınların uzay yolculuğunu eleştirdi: Tiksindim - magazin haberleri

        Emily Ratajkowski, kadınların uzay yolculuğunu eleştirdi: Tiksindim

        Emily Ratajkowski, aralarında pop yıldızı Katy Perry ile Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de yer aldığı, tamamı kadınlardan oluşan kişilerin tarihi uzay yolculuğunu yerden yere vurarak "parodi" benzetmesi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:16
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        Uzay yolculuğu tepkisi: Tiksindim
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        Emily Ratajkowski, tamamı kadınlardan oluşan kişilerin Blue Origin uzay uçuşunu desteklemediğini açıkladı. Aralarında pop yıldızı Katy Perry, Jeff Bezos'un gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez ve TV sunucusu Gayle King'in de olduğu 6 kadının uzay yolculuğu için Ratajkowski, "parodi" nitelendirmesi yaptı.

        Ünlü model, dün sabah henüz uzay yolcuğu başlamadan önce TikTok'a yüklediği videoda; "Bu sabahki uzay görevi mi? Bu kıyamet günü. Bu parodinin ötesinde" ifadesini kullandı.

        "Dünya Ana'yı önemsediğinizi ve bunun Dünya Ana ile ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Gezegeni tek başına yok eden bir şirket tarafından inşa edilmiş bir uzay gemisine biniyorsunuz" diyen Emily Ratajkowski; "Dünyanın durumuna bakın ve bu kadınları uzaya göndermek için ne kadar kaynak harcandığını düşünün. Ne için? Oradaki pazarlama neydi?" diye sordu. Ünlü model, konuşmasını; "Tiksindim... Kelimenin tam anlamıyla tiksindim" diyerek bitirdi.

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        TARİHİ UZAY YOLCULUĞU

        Tamamı kadınlardan oluşan yolcular, milyarder iş insanı Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin şirketine ait 'New Shepard' roketiyle uzayın sınırına doğru tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi. S-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden havalanan roket, yaklaşık 10 dakikalık bir yörünge altı uzay uçuşu yaptı. Mürettebat, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu.

        Uzay yolculuğu mürettebatı, Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanınan ödüllü gazeteci Lauren Sanchez ile birlikte ünlü pop yıldızı Katy Perry, gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'den oluşuyordu.

        YERİ ÖPTÜ

        Katy Perry, yolculuk sonrası yeryüzüne indiğinde kapsülün kapısından çıkar çıkmaz yeri öpmesiyle dikkat çekti. Perry, uzay dönüşü verdiği ilk demeçte yolculuk sırasında hissettiği yoğun duygunun aşk olduğunu söyledi. Katy Perry; "Bu en yüksek zirve ve bilinmeyene teslim olmak, güvenmek. Bu deneyimi daha fazla tavsiye edemezdim" ifadelerini kullandı. Yolculuk hakkında bir şarkı yazıp yazmayacağı sorulduğunda, "Elbette, yüzde yüz" yanıtını verdi.

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        #Emily Ratajkowski
        #Katy Perry
        #uzay yolculuğu
        #Jeff Bezos

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