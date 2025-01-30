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        Haberler Magazin Emel Sayın'ın teyzesi son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Emel Sayın'ın teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

        Emel Sayın'ın teyzesi Hatıra Acar'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sayın, üzüntüsünü "Teyzem benim... Aramızda çok farkımız yoktu. Çocukluğumu geçirdiğim, anne yarım... Başımız sağ olsun" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:07
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        Teyzesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Emel Sayın, teyzesi Hatıra Acar'ın vefatıyla sarsıldı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Acar'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Emel Sayın, son görevini yerine getirmek için teyzesinin cenaze namazı için önceki gün Zincirlikuyu Camii'ndeydi.

        "ARAMIZDA YAŞ FARKI YOKTU"

        Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı; "Teyzem benim... Aramızda çok farkımız yoktu" ifadelerini kullandı.

        "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

        Emel Sayın, daha sonra sözlerini güçlükle şöyle sürdürdü; "Çocukluğumu geçirdiğim, anne yarım... Başımız sağ olsun."

        Ebru Gündeş de Emel Sayın'ın teyzesi için cenazeye çelenk gönderdi.

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        #emel sayın
        #Hatıra Acar

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