MEMURA REFAH PAYI VERİLİR Mİ?

Memurlara verilmez ama eğer emekliler için bir refah payı düzenlemesi olursa sadece memur emeklilerine verilebilir ama ben SSK, Bağkurlular için gerçekleşen yüzde 25'lik zam dışında çok ciddi bir refah payı verileceğini düşünmüyorum.

Memur ve memur emeklileri için de yüzde 20'lik yasal bir hak var; toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan. Bunun verileceğini düşünüyorum.

Belki aylıkların alt sınırı olan 10 bin lirada, yasal düzenleme ile SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak yüzde 25 zamma paralel olarak yüzde 25'lik artış olabilir. Yani 10 bin olan alt sınır, yasal düzenlemeyle 12 bin 500-13 bin bandına çekilebilir çünkü ciddi bir beklenti var.