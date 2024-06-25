Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Emekliye refah payı gelir mi?
3 Temmuz'da, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Netleşen 6 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağkur ve emekli memur maaş zamları da belirlenecek. Ancak gündemin başka bir odak noktası daha var; refah payı. Milyonlarca emekli, enflasyon farkının yanı sıra refah payı konusundaki gelişmeleri de merak ediyor. Peki, emekliye refah payı verilecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş yanıtladı.
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6 aylık enflasyon farkının netleşmesine az bir süre kala milyonlarca emekli, maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Bir yandan da enflasyon farkı ile beraber refah payı da tartışılıyor. Gündemdeki yerini koruyan emekli maaşları hakkında tüm merak edilenleri Habertürk TV'de yayınlanan 'Faruk Aksoy ile Burası Haftasonu' programına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş yanıtladı. Peki, emekliye refah payı gelir mi? İşte, Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar...
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SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'ın açıklamaları şöyle;
SSK ve Bağkur emeklileri için şu anda yüzde 22.72 civarında, ilk 5 ay için gerçekleşen enflasyon var. Haziran ayında da minimum yüzde 2-2,5 bandında bir enflasyon gerçekleşmesi durumunda yaklaşık yüzde 25 garanti gibi şu anda.
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinde önce bir toplu sözleşme yapılıyor, aradaki enflasyon farkı da ilave olarak veriliyor. Memurlara Ocak ayında yüzde 15 verilmişti, eğer enflasyon yüzde 25 çıkarsa; 10 puan oradan gelecek, bir de toplu sözleşmeden kaynaklanan Temmuz'da verilmesi gereken 10 puandan dolayı memur ve memur emeklilerine yüzde 20 civarında zam yapılacak.
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SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI GELİR Mİ?
Yüzde 25 garanti ama bunun üzerine bir refah payı gelir mi gelmez mi o biraz tartışmalı, beklentiler var. Özellikle Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün geçen yıl memurlar için yapılan 8077 liralık seyyanen zammın SSK ve Bağkur emeklilerine hatta memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini; hatta güncellenerek bunun 12 bin liraya getirilmesi ve bu gerçekleşecek olan ilave yüzde 25 enflasyon farkı üzerine verilerek en düşük emekli aylığının 25 bin civarına gelmesi gerektiğini savunuyor.
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İhtiyaç var mı, var ama genel ekonomik konjonktüre ve hükümetin şu andaki bakış açısına baktığınız zaman ben bu rakamın biraz mümkün olmadığını düşünüyorum. Üzerine refah payının da verilip verilmeyeceği biraz tartışmalı çünkü son iki yıldır enflasyon üstü ortamdan dolayı satın alma paritesinde yükseliş ve insanların satın alma gücündeki düşüşten dolayı ilave bir refah payı veriliyordu ama bu dönem refah payı verilip verilmeyeceğine dair biraz endişlerim var.
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MEMURA REFAH PAYI VERİLİR Mİ?
Memurlara verilmez ama eğer emekliler için bir refah payı düzenlemesi olursa sadece memur emeklilerine verilebilir ama ben SSK, Bağkurlular için gerçekleşen yüzde 25'lik zam dışında çok ciddi bir refah payı verileceğini düşünmüyorum.
Memur ve memur emeklileri için de yüzde 20'lik yasal bir hak var; toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan. Bunun verileceğini düşünüyorum.
Belki aylıkların alt sınırı olan 10 bin lirada, yasal düzenleme ile SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak yüzde 25 zamma paralel olarak yüzde 25'lik artış olabilir. Yani 10 bin olan alt sınır, yasal düzenlemeyle 12 bin 500-13 bin bandına çekilebilir çünkü ciddi bir beklenti var.
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