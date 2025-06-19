Emekli zammı hesaplama işlemi: SSK Bağkur 2025 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?
Enflasyon rakamları beklenirken emekli zammı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu noktada ise yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisiyle beraber tahmini emekli zammı hesabı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu. Peki, 2025 Temmuz SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, SSK, Bağkur emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika haberlerine çevrildi. Memur ve emekli 6 aylık enflasyon verisine göre emekli zammı alacak. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. . Emekli zam oranı hesaplama tablosu 5 aylık enflasyon verilerine göre şekillendi. Peki emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaş zammı son durum
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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Haziran ayı enflasyon oranı rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına göre artış yaşayacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı.
Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.
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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.
Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre;
Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.
6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.
Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecek.
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ