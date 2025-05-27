EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre ise Temmuz'da en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Yani 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam yapılacak.

Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı 17 bin 86 TL'ye yükselecek.