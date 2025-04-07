TEMMUZ 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2025 emekli maaşı zam oranı yüzde 16 olursa;

14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının 2 bin 315 TL farkla 16 bin 784 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.