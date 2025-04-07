Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Mart ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı ortaya çıktı. Bilindiği üzere emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama...
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Emekli zammı son dakika gelişmeleri 16,5 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranı kesinleşti. Nihai oran ise Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama...
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2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
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3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.
Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.
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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.
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İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06
3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 9,02
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.
Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.
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TEMMUZ 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2025 emekli maaşı zam oranı yüzde 16 olursa;
14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının 2 bin 315 TL farkla 16 bin 784 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.
Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.