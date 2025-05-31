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        Haberler Bilgi Yaşam Emekli promosyon kampanyaları Mayıs ayı 2025: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

        Emekli promosyon kampanyaları Mayıs 2025: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

        Emeklilerin gündeminde emekli banka promosyon tutarları yer alıyor. Milyonlarca emekli, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel bankanın promosyonlarını sorguluyor. Birçok banka 2025 itibarı ile emekliye ödenen banka promosyonlarını güncelledi. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar, kaç TL ödeniyor? İşte, 2025 emekli promosyon tutarları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:20
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        • 1

          Emekli promosyon kampanyası gündemde en sık takip edilen konular arasında yer alıyor. Banka promosyonları için nisan ayında yeni döneme girildi. Birçok banka emekli promosyonları ile müşteri kazanma iştahı ile kampanya düzenliyor. Emekli promosyon kampanyaları ile Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA güncel promosyon kampanyaları araştırılıyor. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar listesi

        • 2

          BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

          Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

          GARANTİ BANKASI

          Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

        • 3

          AKBANK

          SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

          Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

          0 - 9.999 TL 6.250 TL,

          10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,

          15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,

          20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

        • 4

          İŞ BANKASI

          Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

          Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

          0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL

          20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL

        • 5

          DENİZBANK

          Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

          12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

          Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

          Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;

          0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

          Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;

          Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

          KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

          Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

          Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

          0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 6

          YAPI KREDİ

          Maaşını Yapı Kredi'ye Taşıyacak Emeklilere 25.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

          Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında bir aylık net geliri;

          9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL

          10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL

          20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL

          Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

          Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

        • 7

          TEB

          Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

          0-10.000 TL arasında olanlara 14.000 TL,

          10.000-15.000 TL arasında olanlara 17.000 TL,

          15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara 19.000 TL,

          20.000 TL ve üzeri olanlara 21.000 TL.

        • 8

          ZİRAAT BANKASI

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        • 9

          VAKIFBANK

          Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

          Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

          Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.

          1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyasına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.

          Emekli maaşımı VakıfBank’tan almaya başladığımda ne kadar maaş promosyonu alabilirim?

          1 aylık emekli maaşı tutarı;

          10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

          10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

          15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

          20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 10

          HALKBANK

          Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

          Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

          10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

        • 11
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