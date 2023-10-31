Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel emekli maaşı ödeme takvimi...