4C Emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu! Haziran ayı Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı sebebiyle emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı merak konusuydu. Bu kapsamda ''Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?'' sorularına yanıt aranıyordu. Konu ile ilgili açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin emekli maaşı ödeme günü öne çekildi. Peki, Haziran ayı 4C memur emeklisi maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihi 2025...
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Haziran ayı Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihi belli oldu. Kurban Bayramı sebebiyle 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekildi. Konu hakkında açıklama SGK'dan geldi. Normal şartlarda memur emeklilerinin maaşları 5 Haziran Perşembe günü ödenecekti. Peki Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2025 Haziran ayı 4C emekli maaşı ödeme günü...
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca emeklinin beklediği Haziran ayı emekli maaşları için açıklama ÇSosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geldi.
SGK, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemelerinin öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
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BUGÜN ÖDENİYOR
İşte, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi X hesabından yapılan o açıklama:
‘’Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.’’
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi ise 4.000 TL olarak belirlenmişti.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?
4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında aylık alanlar, 1 Haziran Pazar günü 4 bin TL tutarındaki emekli bayram ikramiyelerini aldı.
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