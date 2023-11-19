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        Haberler Gündem Emekli maaşı ödeme takvimi 2023: Emekli maaşı ne zaman ve hangi tarihte hesaba yatacak?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri: Emekli maaşı ne zaman yatar?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama emekli maaşı ödeme tarihlerini gündeme getirdi. Bilindiği üzere emekli maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Bu kapsamda kasım ayının gelişiyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlular, emekli maaşı ödeme günlerini mercek altına aldı. İşte 2023 emekli maaşı ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 00:55 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:55
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        • 1

          Kasım ayı ile birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı ödeme günlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak?" İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        • 3

          Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

          "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

        • 4

          SSK, BAĞ-KUR 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        • 5

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 6

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 7

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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