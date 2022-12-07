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EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM 2023 | Emekli maaş zammı senaryoları! Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı senaryoları! Emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK geçtiğimiz günlerde kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, temmuz – kasım dönemindeki TÜFE artışı yüzde 14.05 oldu. Beş aylık enflasyon verilerine göre emekli maaş zam senaryolarını Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç kaleme aldı. İşte 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaş zammı tahminleri ve emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

Giriş: 07.12.2022 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE endeksinin kasım ayında yüzde 2,88 oranında arttığını açıkladı. Emekli maaş zammında Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Ocak ayında netleşecek emekli maaşında zam hesaolamaları yapılmaya başlandı. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • EMEKLİ ZAMMI SON TAHMİNLER

    SSK ve Bağ-Kur emeklilierine Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapıalcak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netelşemiş olacak.

  • MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

     

     

  • Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

  • REFAH ZAMMI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

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    Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.

    AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı.

     

    Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

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