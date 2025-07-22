6 aylık enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldığı açıklandı. Bu kapsamda, maaşlarını henüz zamlı olarak almayan 4C (Emekli Sandığı) emeklileri için Temmuz ayı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama SGK tarafından geldi. Peki, 4C emekli sandığı 2025 Temmuz maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...