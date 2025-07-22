SGK açıkladı: 4C emekli sandığı Temmuz zam fark ödemeleri ne zaman ayın kaçında yatacak?
6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda; daha önce zamsız maaş olan 4C emeklileri Temmuz zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Beklenen tarih SGK tarafından açıklandı. Peki, 4C emekli sandığı Temmuz zam farkı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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6 aylık enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldığı açıklandı. Bu kapsamda, maaşlarını henüz zamlı olarak almayan 4C (Emekli Sandığı) emeklileri için Temmuz ayı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama SGK tarafından geldi. Peki, 4C emekli sandığı 2025 Temmuz maaş farkı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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4C TEMMUZ ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ: 4C EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SGK, 4C emekli sandığı Temmuz farklarının yatacağı tarihi açıkladı. Buna göre; 4C Temmuz maaş farkı ödemeleri 25 Temmuz 2025 Cuma günü yapıalcak.
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4C EMEKLİ SANDIĞI TEMMUZ ZAM FARKI NEREDEN ÖDENECEK?
SGK'den yapılan açıklamaya göre; 4C emekli sandığı maaş farkları, emeklilerin aylıklarını almakta olduğu bankadan ya da PTT şubelerinden alınabilecek.
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SSK, BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin zamlı aylıkları Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.
En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.