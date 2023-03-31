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Haberler Müzik Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, hayatını kaybetti

Etiyopya'nın tanınmış piyanist ve bestecilerinden Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, 99 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 31.03.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
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Yaklaşık 40 yıldır Kudüs'teki Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nde rahibelik yapan piyanist ve besteci Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü 99 yaşında hayata veda etti.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve küçük yaşlarında İsviçre'de müzik eğitimi alan Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, ülkesine döndükten sonra ilk albümünü 1967'de çıkardı. Etiyopyalı besteci, 150'den fazla orijinal parçaya imza attı.

1984'te annesinin ölümü üzerine Kudüs'teki manastırda rahibelik yapmaya başlayan Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, parçalarıyla 2000'lerden sonra dünyaca ün kazandı.

Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou'nun bazı besteleri, Oscar'a aday gösterilen 'Time' belgeseli ve 'Passing' filmlerinde de kullanıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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